Ab jetzt Platz für 48 Minis in der Rappelkiste Immenhausen

Krippenplätze sind heiß begehrt, die Nachfrage steigt und steigt. Deshalb benötigte auch die Rappelkiste, ein Betreuungsangebot für U3-Kinder in Immenhausen, mehr Raum.

In den vergangenen sechs Monaten hat der DRK-Ortsverein eine Einrichtung mit mehr als doppelt so viel Kapazität geschaffen. Diese wurde am Wochenende eingeweiht. 48 Plätze für Kleinkinder stehen in dem 400 Quadratmeter großen Anbau nun zur Verfügung, der an das Gebäude des ehemaligen Kindergartens in der Albert-Schweitzer-Straße angebaut wurde.

Der ältere Teil wird jetzt ausschließlich vom Personal genutzt, Büros, Aufenthaltsräume und Materialien etwa sind dort untergebracht. Vier lichtdurchflutete Gruppenräume, zwei Bereiche zum Schlafen sowie ein Bewegungs- und ein Mehrzweckraum wurden für die Jüngsten im Neubau realisiert. „Dass wir in so kurzer Zeit den Neubau stemmen konnten, ist auch den vielen Ehrenamtlern zu verdanken“, sagte Michael Sewe, Vorsitzender des Rot-Kreuz-Ortsvereins, der Träger der Krippe ist. So habe allein sein Schatzmeister Christoph Scholz bis zu 16 Stunden pro Tag am Bau geschuftet. Aber auch viele andere Mitglieder des DRK haben kräftig mit angepackt. Sie haben gestrichen, Boden verlegt oder Säuberungsarbeiten übernommen. 800 000 Euro an Baukosten sind für den Neubau entstanden, davon hat das Land Hessen 345 000 Euro übernommen.

Bei der Feierstunde meldete sich auch Walter Perndl von der Immenhäuser SPD zu Wort. Er berichtete, dass zehn Prozent des städtischen Haushaltsvolumens für die Kinderbetreuung ausgegeben würden, das seien Kosten, die „nicht ausufern dürften“. Zeitgleich verwies er auf Holzhausen, wo man sich ebenfalls bald eine U3-Betreuung wünsche. Stadträtin Ute Krug erinnerte daran, dass das Betreuungsangebot auch „immer mal wieder auf der Kippe stand“. Es habe Zeiten gegeben, in denen nicht jeder das Angebot als sinnvoll erachtet habe. Hier den Jüngsten der Gesellschaft einen Ort der „Geborgenheit und Sicherheit“ bieten zu können, begrüßte sie sehr.

Auch Gabriele Ludwig, Leiterin der Rappelkiste, zeigte sich überaus zufrieden mit den Neuerungen. Für sie seien nun die Wege kürzer, man habe mehr Raum. Überhaupt sei alles hell und freundlich, brachte sie es auf den Punkt.

Zeit genug, Erfahrungen zu sammeln hatten die insgesamt acht Gruppenbetreuer, sind sie doch schon im April hierhergezogen. Neben dem großen Garten lobten die Besucher des Einweihungsfestes auch die Farbgebung des Anbaus. Diese sei nicht nur ansprechend, sie folge auch einem speziellen Konzept, erläuterte Sewe.

Die Einrichtung in der Albert-Schweitzer-Straße ist übrigens der vierte Standort der Krippe, die 1992 „klein und leise“ gestartet war. Damals hätten die Eltern sich noch stark einbringen und viele Dinge selbst übernehmen müssen, hieß es. Kleinkinder von neun Monaten bis zu drei Jahren werden heute in gemischten Gruppen mit bis zu zwölf Kindern in der Einrichtung betreut.