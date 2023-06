Der HNA-Yogasommer ist zurück im Altkreis Hofgeismar

Von: Hanna Maiterth

Freuen sich auf den HNA-Yogasommer in Sielen: Claudia Cöster (TSV Sielen) und Mirlinda Mazrekaj vom Yoga-Zentrum „Satya Yoga“ aus Kassel. © Hanna Maiterth

Der TSV Sielen und der TSV Immenhausen laden zum Mitmachen ein beim HNA-Yogasommer ein.

Immenhausen/Sielen – Es ist die siebte Auflage des Freiluftangebots, das in Nordhessen und Südniedersachsen stattfindet. Ab dem 20. Juni werden beim TSV Sielen und ab dem 25. Juni bei der TSV Immenhausen die Matten ausgerollt. Auftakt und Abschluss des HNA-Yogasommers finden in Kassel auf der Hessenkampfbahn statt: jeweils Sonntag, 18. Juni und 20. August, Beginn 9.30 Uhr.

Für die beiden Sportvereine im Altkreis Hofgeismar ist es das zweite Jahr Yogasommer. Bei den Immenhäusern stand schon länger fest, dass sie wie schon im vergangenen Jahr jeden Sonntag ab 9.30 Uhr eine Stunde Yoga anbieten. In Sielen, bedingt durch einen Trainerinnenwechsel, fand sich erst vor Kurzem der neue Termin. Aber nun ist der Sportverein aus dem Trendelburger Stadtgebiet ebenfalls offiziell beim HNA-Yogasommer dabei. Sie üben jeden Dienstag ab 18.30 Uhr zusammen Yoga. Die Teilnahme ist für die Yogis im Übrigen kostenlos und findet unter freiem Himmel statt.

Yoga in Immenhausen

„Der Zuspruch war 2022 sehr gut“, blickt Kristoffer Koch von der TSV Immenhausen auf die Yoga-Saison unter freiem Himmel zurück. Genau deshalb wollte der Sportverein den Yogasommer in diesem Jahr auch wieder in das Programm aufnehmen. „Wir finden es wichtig, möglichst viel anzubieten.“ Schon die HNA-Aktion „06Dreissig“ habe sich in Immenhausen etabliert, wenn das auch beim Yogasommer klappe, umso besser. Außerdem, so Koch: „Der Yogasommer ist einfach eine coole Sache.“

Denn nicht nur Vereinsmitglieder zog es sonntags ab 9.30 Uhr auf den Rasen des Bernhard-Vocke-Sportzentrums, auch Nicht-Mitglieder aus Immenhausen und viele Auswärtige schlossen sich an. Einige traten sogar dem Sportverein bei. Im Schnitt fanden sich 80 Yogis auf den Matten ein. 120 war die größte Zahl, die Sabrina Meyer als zertifizierte Yogatrainerin anleitete. Die 38-Jährige von der Körperschmiede Immenhausen wird auch in diesem Jahr die Stunden geben.

Freuen sich auf den HNA-Yogasommer in Immenhausen: Sabrina Meyer von der Körperschmiede Immenhausen und Kristoffer Koch von der TSV Immenhausen. © Maiterth, Hanna

Zahlreiche Menschen hatten sich in den vergangenen Monaten bereits bei Koch nach der nächsten Auflage des HNA-Yogasommers erkundigt. Sowohl privat, als auch in der Geschäftsstelle des Immenhäuser Vereins. „Die Leute freuen sich drauf“, sagt Kristoffer Koch. Nachdem die Teilnahme offiziell feststand, verbreitete er die gute Nachricht über die Kanäle des Sportvereins.

Yoga in Sielen

Beim TSV Sielen gab es lange Unsicherheiten im Hinblick auf den diesjährigen Yogasommer. Anbieten wollten die Sielener den Yogasommer auch in diesem Jahr gerne, wie die Vorsitzende Claudia Cöster sagt. „Es ist ein super Angebot und viel Menschen waren nach 2022 ebenfalls begeistert.“ Doch eine zertifizierte Trainerin fehlte. Veronika Grysczyk, die im vergangenen Sommer die Yogis anleitete, schafft es aufgrund ihres neuen in Kassel eröffneten Yogastudios nicht. Nun hat sich mit der 28-jährigen Mirlinda Mazrekaj vom Yoga-Zentrum „Satya Yoga“ aus Kassel eine neue Yogalehrerin gefunden.

In dem Trendelburger Ortsteil wird jetzt also jeden Dienstag ab 18.30 Uhr neben dem Vereinshaus gemeinsam Yoga praktiziert. Bis zu 80 Teilnehmer nahmen vergangenes Jahr beim HNA-Yogasommer in Sielen teil. Sie kamen aus der gesamten Region. Ob und wie viele es in diesem Jahr sind, das kann Cöster schlecht einschätzen. „Letztes Jahr habe ich mir da aber mehr Sorgen gemacht.“ In diesem Jahr gehe sie auch aufgrund der positiven Rückmeldungen entspannter an die Sache. Nicht nur, dass nach dem Sommer zwei Yogakurse im Verein angeboten werden konnten. „Jetzt haben wir auch schon eine Fangemeinde“, freut sich die Vereinsvorsitzende auf die kommenden Wochen.

Service: In Sielen wird ab dem 20. Juni jeden Dienstag von 18.30 bis 19.30 Uhr auf dem Sportplatz neben der Kreisstraße Richtung Hümme Yoga geübt, in Immenhausen ab dem 25. Juni jeden Sonntag von 9.30 bis 10.30 Uhr auf dem Gelände des Bernhard-Vocke-Sportzentrums. (Hanna Maiterth)

