Die Stadt wird zur Bühne: Mit „Living History“ Geschichte erleben – Jubiläum klingt am 17. September aus

Von: Bernd Schünemann

Teilen

Living History: Besucher erleben die Geschichte der Stadt. Das ermöglichen unter anderem Fred Fietzek (Bürgermeister Endeman), Birgit Bachmann (Wirtin) und Heinz Bachmann (Corporal) – hier am Denkmal von Bartholomäus Riseberg. © Bernd Schünemann

Eintauchen in die lebendige Immenhäuser Geschichte: Das können etwa 150 Menschen, die am kommenden Sonntag „Living History“ besuchen. Sie gehen auf einen zweieinhalbstündigen Rundgang durch die Stadt. Unterwegs lassen Akteure Szenen aus der 900-jährigen Geschichte lebendig werden.

Immenhausen – Dabei begegnen die Teilnehmer Persönlichkeiten, die Immenhausen in den vergangenen Jahrhunderten geprägt hatten. Die Immenhäuser Straßen sollen zur Bühne werden, sagt Carsten Siebert. Er gehört zu den Organisatoren der Veranstaltungen zum Immenhäuser Jubiläumsjahr.

„Living History“ liegt Siebert besonders am Herzen. Er hatte die Idee aus einem Urlaub mit nach Immenhausen gebracht. „Das Geschichtliche – also der eigentliche Grund, warum gefeiert wird – braucht einen Platz im Jubiläumsjahr“, sagte Siebert. Weil sich alle Immenhäuser Stadtteile am Tag des Denkmals beteiligen, habe es nahe gelegen, Living History an diesem Tag stattfinden zu lassen.

Historie soll lebendig gemacht werden

„Es geht um Historie, die an diesem Tag lebendig werden soll, und es spielt an verschiedenen Orten in der Stadt, die nicht zufällig gewählt wurden“, erklärt Siebert. An diesen Orten haben sich die Geschichten – bis auf eine Ausnahme – tatsächlich abgespielt. Die Persönlichkeiten werden von einem Schauspielerteam dargestellt, das sich für diese Veranstaltung zusammengefunden hat.

Einwohner schlüpfen am Sonntag in historische Kostüme – die die Organisatoren bei der Waldbühne in Niederelsungen ausgeliehen haben – und erzählen die Geschichten. Das Darsteller-Team hat die Ereignisse und Orte ausgewählt und die Texte für die Auftritte selbst geschrieben.

Dunkelste Kapitel der Stadtgeschichte wird ebenfalls beleuchtet

„Living History“ spart das dunkelste Kapitel der Stadtgeschichte nicht aus. Die Teilnehmer machen unterwegs einen Sprung in das Jahr 1943. Die Stadtführerinnen und Stadtführer, die die Gruppen von Station zu Station geleiten, erinnern an das bekannteste Opfer der Nazis in Immenhausen, die jüdische Ärztin Lilli Jahr.

Sie wurde 1943 vom damaligen Bürgermeister Karl Groß (NSDAP) aus dem Ort vertrieben. Ende 1943 verhaftete die Gestapo sie. Lilli Jahn kam zunächst in das Arbeitserziehungslager Breitenau. 1944 wurde sie nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Am Gemeinschaftshaus wird mit Lesungen aus ihren Briefen Lilli Jahn gedacht. Unterwegs machen die Stadtführer Station an Stolpersteinen, die zur Erinnerung an von den Nazis ermordete jüdische Mitbürger vor deren Häusern verlegt wurden. Ein Rundgang durch die Geschichte dauert zweieinhalb Stunden.

Besucher erfahren wissenswertes über Immenhausen

Neben den Spielszenen vermitteln die Stadtführer unterwegs viele weitere wissenswerte Informationen zu Immenhausen und seiner Geschichte. „Neben ernsten und tiefgründigen Geschichten wird es auch das ein oder andere zum Schmunzeln geben“, kündigt Carsten Siebert an.

Die Stadt wolle das Projekt zukünftig dauerhaft in das städtische Tourismuskonzept integrieren, ergänzte Siebert. „Living History“ solle damit auch nach der 900-Jahrfeier Bestand haben. Die Veranstaltung am Sonntag habe damit Premierencharakter. Künftig könnte sich der Tag des Denkmals dazu anbieten oder der Besuch größerer Gruppen.

Aktionsmeile in der Innenstadt mit etwa 100 Ständen und Aktionen

Am Sonntag, 17. September, findet die große Aktionsmeile statt. Dazu werden in der Innenstadt etwa 100 Stände und Aktionen aufgebaut. Damit klingen offiziell die Veranstaltungen zum Immenhäuser Jubiläumsjahr aus. Die Stadt erwarte zu der Aktionsmeile die meisten Besucher, ergänzte Siebert. Eine geschichtliche Ausstellung im Glasmuseum, die zeitweise angedacht war, wurde inzwischen verworfen. Im Laufe des Jahres werden die Helfer zu einem Fest zusammenkommen, bei dem ihnen gedankt wird. (Bernd Schünemann)