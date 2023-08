HNA-Yogasommer: Übungen schaffen Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele

Von: Sascha Hoffmann

Bei ihnen geht es um die Harmonie von Körper, Geist und Seele: die HNA-Yogasommer-Trainerinnen Sabrina Meyer (links) und Mirlinda Mazrekaj. © /Montage: Sascha Hoffmann

Yoga ist so viel mehr als nur eine Körperübung. Warum das so ist und welchen Effekt das Praktizieren auf Geist und Seele haben, erklären Sabrina Meyer und Mirlinda Mazrekaj, die den Yogasommer im Kreisteil Hofgeismar veranstalten.

Immenhausen/Sielen – Einen Moment innehalten, in sich hineinspüren und die dauerplappernden Gedanken einfach mal ganz bewusst ausknipsen. Mit sanften Bewegungen dem Alltag zu entfliehen und ganz bei sich zu sein, das versuchen auch in diesem Jahr beim HNA-Yogasommer wieder zahlreiche Alt- und Neu-Yogis, wenn sie Woche für Woche mit Sabrina Meyer in Immenhausen und Mirlinda Mazrekaj auf die Matte gehen.

Dass es bei Yoga um viel mehr geht als um Übungen gegen die Zipperlein des Alltags, davon sind sie überzeugt. „Yoga ist nicht nur Körperübung“, sagt Meyer und bringt auf den Punkt, warum sich immer mehr Menschen vom Yoga-Hype packen lassen: „Es geht um die Harmonie von Körper, Geist und Seele, dass sich diesbezüglich etwas tut, merken die Teilnehmer gleich nach der ersten Stunde, egal, ob sie wegen körperlicher Beeinträchtigungen da sind oder weil sie einfach mal runterkommen wollen.“

Eine bessere Verbindung zu sich selbst

Was wie eine abgedroschene Floskel klingen mag, hat für viele Teilnehmer des HNA-Yogasommers längst eine tiefe Bedeutung erlangt. „Sie merken, dass Yoga ihnen hilft, eine bessere Verbindung zu sich selbst aufzubauen“, bestätigt Mirlinda Mazrekaj mit einem Lächeln, das ganz tief aus ihr heraus zu strahlen scheint.

Dass die Sielenerin weiß, wovon sie spricht, glaubt man ihr sofort, wenn sie – wie ihre Kollegin – im Schneidersitz vor einem sitzt und völlig selbstverständlich über ihren ganz persönlichen Lebensweg spricht: „An meine tiefen Traumen bin ich über die Körperarbeit gekommen, die Yogatherapie. Zu sehen, wie mir das hilft, hat mich regelrecht süchtig nach Yoga gemacht.“

Kann Yoga auch bei psychosomatischen Beschwerden helfen, die aktuell in der Gesellschaft zuzunehmen scheinen? „Absolut“, sagt Mazrekaj und ist überzeugt, dass Emotionen im Körper gespeichert sind. „Bringen wir gewisse Körperteile in Bewegung, kommen auch die entsprechenden Emotionen wieder in Bewegung, positive wie negative.“ Die Atmung sei zudem eng an die Emotionen gekoppelt. Sie zu fühlen, sei der erste Schritt zu Heilung.

Lernen, mit Ängsten umzugehen

„Das ist auch der Grund, warum viele Menschen keine Stille mehr aushalten, denn in ihr kommen Dinge hoch, die uns überfordern, die Angst machen“, ergänzt Meyer und weiß: „Wir haben schlicht verlernt, damit umzugehen.“ Auch deshalb sei Yoga so wertvoll, denn „es bringt einen mit seinen Gefühlen wieder in Kontakt“.

Und warum macht Yoga so verdammt gute Laune? „Yoga steuert unseren Parasympathikus an, und eben der ist für unsere Entspannung und Ausgeglichenheit zuständig“, erklärt Mazrekaj und ist mit Kollegin Meyer einer Meinung, wenn die sagt: „Die Welt ist voller Negativität, die unsere Gefühle beeinflussen. Vor denen sollte man sich schützen, auch mittels Yoga, mit dem sich jeder seinen Raum für sich selbst schaffen kann.“ Und wer weiß, vielleicht klappt es darin schon bald, die dauerplappernden Gedanken einfach mal wieder ganz bewusst auszuknipsen.

Service: In Sielen treffen sich die Yogis immer dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr auf dem Sportplatz neben der Kreisstraße Richtung Hümme, in Immenhausen jeden Sonntag von 9.30 bis 10.30 Uhr auf dem Gelände des Bernhard-Vocke-Sportzentrums. Am 13. August wird zu den Klängen von live gespielten Handpans geübt. (Daria Neu)