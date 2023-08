Dorfrocker machen Stimmung: Jubiläumswochenende in Immenhausen überzeugte mit Livekonzerten

Von: Gitta Hoffmann

Teilen

Bühne frei für die Dorfkinder: Nur zu gerne teilte sich Dorfrocker Tobias die Bühne mit den Kindern. Diese ließen sich nicht lange bitten und schmetterten zusammen mit ihm den „Flieger“. © Gitta Hoffmann

So feiert man ein Jubiläum musikalisch: Die Stadt Immenhausen lud am Wochenende zum Höhepunkt im Jubiläumsjahr ein und holte dazu Bands von Nah und Fern auf die Bühne. Die Mischung war sehr gut.

Immenhausen – „Davon erzähle ich am Montag in der Schule.“ Auch wenn Noah zuvor noch kein richtiger Fan der Dorfrocker war, das Konzert am Samstag hat ihn umgestimmt. Der Siebenjährige gehörte zu dem Reisebus aus Brakel, der voller Fans der Dorfrocker extra angereist war. „Nicht nur das Konzert war wieder klasse, die gesamte Veranstaltung ist einfach toll“, lobte eine Mutter. Im Gegensatz zum trockenen Freitag öffnete der Himmel seine Schleusen und es regnete kurz aber heftig.

Suchten die Fans der Dorfrocker da noch Unterschlupf unter der Tribüne, hielt sie schon bald nichts mehr von der Bühne fern. Regen? Das ist echten Dorfkindern doch völlig egal und schon bald feierte man mit den drei Dorfrockern ihre Hits. Es wurde lautstark mitgesungen und getanzt, die Hände wurden zum Himmel gereckt und selbstverständlich waren die anwesenden Kinder sofort auf der Bühne, als der Dorfrocker Tobias sie dazu aufforderte.

Über zwei Stunden musikalische Unterhaltung

Über zwei Stunden lang begeisterten die Dorfrocker ihr Publikum und erst nach mehreren Zugaben ließ man die drei Unterfranken nur ungern ziehen. Wie gut das Micha von der Rampe im Anschluss noch für Stimmung sorgte. In bester Ballermann-Manier tobte er über die Bühne, riss sein Publikum mit und schmetterte gemeinsam mit ihnen seine Hits.

Mitreißend: Frank & Friends mit ihrer Sängerin Nicole Zvjezdana Gasse rissen das Publikum mit. © Hoffmann, Gitta

Bis spät in die Nacht feierte man am Samstag im Immenhäuser Stadion. So wie übrigens auch schon am Freitag, als Musiker aus der Region Immenhausen das Programm übernommen hatten. Dieses zeichnete sich durch seine Vielseitigkeit aus. Der Musikverein Immenhausen spielte bei Weitem nicht nur Blasmusik und Polka, auch Songs aus dem Genre Heavy Metal wurden dargeboten.

Alle Künstler konnten das Publikum begeistern

Cepek und Drabek spielten eine Rock-Pop Mischung, während es Frank & Friends schließlich gelang, das Publikum vor die Bühne zu locken. Sängerin Nicole Zvjezdana Gasse rockte so mitreißend, dass man glaubte, der nachfolgende Shantychor aus Holzhausen müsse es nun schwer haben. Doch mitnichten. Denn auch die Shantys hatten ihre Fans, die schunkelnd zu „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ mitsangen.

Jonas Schüßler, Colorado Five und Say More Johnson übernahmen anschließend die Bühne und allen Künstlern gelang es, ihr Publikum zu begeistern. (Gitta Hoffmann)