Drei Flüchtlinge starten bei Sera in Immenhausen ins Berufsleben

Immenhausen. Welche Knöpfe er an der Fräsmaschine drücken muss und wie ein Metallmembrankompressor funktioniert, weiß César Alfonso Tomás Martinez ganz genau. Er macht eine Ausbildung zum Mechatroniker bei der Maschinenbaufirma Sera in Immenhausen - wie zwei weitere Flüchtlinge auch.

Der Weg zu seinem Traumberuf war allerdings hart, denn der Mexikaner ist Flüchtling und lebt erst seit etwa drei Jahren in Deutschland.Die komplizierten Fachbegriffe, die sich ein Mechatroniker während seiner Lehre aneignen muss, seien selbst für einen deutschen Muttersprachler eine echte Herausforderung, sagt Carsten Rahier, Geschäftsführer von Sera.

+ Carsten Rahier Neben Martinez hat er auch Zakarie Ali Abukar aus Somalia und Akram Mohammadi aus Afghanistan die Möglichkeit gegeben, eine Ausbildung in der Metallbranche anzufangen. „Es ist toll zu sehen, wie sich die Drei im Laufe der Zeit entwickelt haben – und das sowohl was die Sprache, als auch was das Selbstwertgefühl angeht“, sagt Rahier.

Erfahrungen sammeln mit Projekt "Wirtschaft integriert"

Die Azubis haben mithilfe des Projekts „Wirtschaft integriert“, das das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung entwickelt hat, in der Maschinenbaufirma mehrere Monate vor dem Start der Ausbildung erste Erfahrungen sammeln können.

„Zuerst waren wir schon ein bisschen aufgeregt. Die Arbeit mit den Maschinen mussten wir erst üben“, sagt Mohammadi. Aber durch die vielen hilfsbereiten Kollegen falle ihm die Bedienung mittlerweile schon viel leichter. Bauteile bohren, Maschinen warten und Metallstücke montieren – die Aufgaben des 20-Jährigen sind vielfältig.

20 Flüchtlinge in Nordhessen in Betrieben

Auch Abukar macht es Spaß, täglich sein handwerkliches Geschick zu beweisen. „Die Berufsschule ist dafür etwas schwieriger als die Arbeit im Betrieb“, sagt der Somalier. Hier pauken die Drei nämlich neben der deutschen Grammatik auch mathematische Formeln und physikalische Gesetze.

Um vor allen Dingen schulisch nicht den Anschluss zu verlieren, begleitet „Wirtschaft integriert“ die Flüchtlinge mit unterschiedlichen Projektbausteinen sowohl vor als auch innerhalb der Ausbildung. „Jeder lernt unterschiedlich schnell, gerade was die Fachbergriffe angeht“, betont Projektkoordinatorin Felicia Westermann. Deshalb beschränken sich die Lerngruppen auf rund fünf Personen.

Abukar, Martinez und Mohammadi sind drei der ersten 20 Flüchtlinge in Nordhessen, die mithilfe von „Wirtschaft integriert“ den Weg in eine Ausbildung geschafft haben. Und für sie entscheidet diese Chance über weit mehr als nur ihre berufliche Zukunft. Auch ihr Aufenthalt in Deutschland hängt von der Herausforderung ab.