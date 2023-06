Zweites Festwochenende zum 900-jährigen Bestehen lockte viele Besucher ins Entenloch

Von: Julian Brückmann

Ein vielseitiges Programm: Von 14 bis 23 Uhr wurden die Besucher mit vielen Darbietungen und Musikauftritten versorgt. Hierfür wurde erstmals eine größere Bühne angeschafft. © julian brückmann

Eine ganze Stadt in Partystimmung. Die Feierlichkeiten zum 900-jährigen Bestehen der Stadt Immenhausen gehen weiter.

Immenhausen – Die Stadt Immenhausen feiert ihr 900-jähriges Bestehen. Am vergangenen Wochenende stand das Stadtfest der Vereine und eine 900-Meter-Picknicktafel auf dem Programm. Das Stadtfest am Samstag lockte viele Immenhäuser in das Entenloch. Pünktlich zur Eröffnung um 14 Uhr fanden sich bereits viele Besucher in den an den Stadtpark grenzenden Veranstaltungsort ein. Bürgermeister Lars Obermann sowie der ehemalige Bürgermeister Herbert Rössel führten durch das Programm. Mehrere Tanzgruppen, Chöre sowie der Musikverein präsentierten ihre Darbietungen, ehe die Eventband Madison den Abend abrundete. Rund 30 Vereine beteiligten sich an der Veranstaltung und verkauften in ihren Ständen diverse Köstlichkeiten oder trugen zu dem Unterhaltungsangebot bei. Es war nach der Corona-Pause das erste Stadtfest seit 2019.

Viele Mitmachangebote für Jung und Alt. Neben dem Menschenkicker gab es noch viele weitere Angebote, die zur Unterhaltung der Besucher beitrugen. © Brückmann, Julian

Gestern kamen die Bürger der Stadt zu einem gemeinsamen Picknick im Stadtkern zusammen. Hierfür wurden Bierzelt-Garnituren, fast einen Kilometer lang, aneinandergereiht und jeder, der sich einen solchen Tisch reservierte, konnte sein selbst Mitgebrachtes verzehren und teilen. Nebenher hatten unter anderem die hiesigen Restaurants ihre Türen geöffnet.

Der Musikverein Immenhausen begleitete die Veranstaltung am Nachmittag und bot den Besuchern ein Repertoire aus vielen bekannten Stücken. © Brückmann, Julian

Lars Obermann und Organisator Pascal Göhl zeigten sich zufrieden. „Wir sind beeindruckt von der Teilnahme an beiden Veranstaltungstagen. Es war ein voller Erfolg“, sagten sie. Die Immenhäuser 900-Jahr Festivitäten gehen im August und im September weiter. (Julian Brückmann)