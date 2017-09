Erhöhte Gefahr: Gehweg zur Kita in Immenhausen fehlt

Immenhausen. Droht Kindern eine erhöhte Gefahr, wenn sie zum neu sanierten Kindergarten „Kleine Immen“ am Kirchweg gelangen wollen? Die Immenhäuser CDU-Fraktion sieht das offenbar so.

In einem Dringlichkeitsantrag zur Stadtverordnetensitzung am Donnerstag formuliert sie: „Nach Hinweisen vieler Eltern und eigener Anschauung ist festzustellen, dass der Kirchweg als Gehweg genutzt werden muss, um zum Kindergarten zu gelangen, weil ein direkt am Kirchweg angrenzender Gehweg fehlt.“

Es gibt zwar einen Gehweg, der zur Kita führt, doch ist dieser mit einem Grünstreifen von den Parkplätzen abgetrennt. „Eltern und Kinder können aber nicht über den Grünstreifen zum Fußgängerweg gelangen, weil dieser ansteigt und beispielsweise bei schlechtem Wetter matschig und nass ist“, sagt Lothar Dietrich (CDU). Ihnen bleibe also nicht anderes übrig, als vom Parkplatz direkt auf den Kirchweg zu treten und auf der Straße zum Kindergarten zu gelangen. Deshalb will die CDU den Kirchweg ab der Einbiegung von der Mariendorfer Straße/Neue Straße bis zum Ende der Sackgasse als verkehrsberuhigten Bereich ausweisen. Bisher gilt Tempo 30.

Kita-Leiterin Elke Aust findet das nicht notwendig. „Der Kirchweg ist nicht stark befahren und endet in einer Sackgasse“, sagt sie. Der Weg sei für die Kinder gut zu bewältigen. Vor der Vollendung des sechsten Lebensjahres dürften die Kinder sowieso nicht alleine zur Kita laufen und danach auch nur in Absprache mit den Eltern und Erziehern.

Immenhausens Bürgermeister Jörg Schützeberg sieht das ähnlich: „In diese Straße fahren nur Eltern rein, die ihre Kinder zur Kita bringen. Außerdem muss der Nachwuchs auch für den Verkehr sensibilisiert werden. Die Kinder sollen lernen, dass sie auf Autos und andere potenzielle Gefahren achten müssen.“

Fachlich sei es auch nicht so einfach, aus einer Tempo-30-Zone einen verkehrsberuhigten Bereich zu machen. „Dazu müsste man den Gehweg wieder zurückbauen, da in einem solchen Bereich keiner sein darf“, sagt Schützeberg. „Aber wenn dies die Stadtverordnetenversammlung so beschließen sollte, dann wird es natürlich gemacht.“

Schützeberg findet es für solche baulichen Veränderungen zum jetzigen Zeitpunkt zu früh, denn der Kindergarten mit Parkplätzen, Gehweg und Grünstreifen ist erst seit Kurzem fertig. Am kommenden Wochenende wird die offizielle Eröffnung mit einem Sommerfest gefeiert.

„Man sollte dem Ganzen erstmal eine Chance geben, sich zu entwickeln und dann handeln, wenn es wirklich nötig ist.“