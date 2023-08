HNA-Yogasommer: Teilnehmer sind begeistert von Klängen der Handpans

Von: Sascha Hoffmann

Faszinierten mit ihrem Handpan-Spiel: Traugott Lukasczyk (links) und Eddy Stephansky. © Hoffmann, Sascha

Ganz ruhig und achtsam schreiten sie über den feuchten Rasen des Bernhardt-Vocke-Sportzentrums in Immenhausen. Traugott Lukasczyk und Eddy Stephansky suchen nach dem idealen Platz, um sich mit ihren Instrumenten niederzulassen.

Immenhausen – Yoga-Lehrerin Sabrina Meyer von der Körperschmiede hat die Kasseler Künstler zur wöchentlichen HNA-Yogasommer-Stunde eingeladen und will ihren Teilnehmern demonstrieren, wie faszinierend eine Liaison aus Yoga und Klang sein kann. „Klang berührt unmittelbar die Seele“, sagt sie und lächelt zufrieden den Handpantönen lauschend, die ihre Gäste beim Einspielen der metallenen Schlaginstrumente gen Morgenhimmel schicken. Links und rechts von Meyer haben sie sich positioniert, vor ihnen an die 60 Yogis, die erwartungsvoll dieser nicht alltäglichen Trainingseinheit entgegenblicken.

Klang der Handpan ist einzigartig

Schon der erste Ton holt sie ab. „Wow, das geht tief“, flüstert eine Teilnehmerin. Und das ist tatsächlich so, wie Eddy Stephansky bestätigt: „Ein einzelner Anschlag reicht aus, um sphärische Klänge zu erzeugen, die von Natur aus beruhigend wirken.“ Der Klang der Handpan sei einzigartig, was schon das einfache Spielen der Tonleiter beweise. Jedes Tonfeld des Instruments sei für sich eine kleine Klangschale mitsamt Obertönen. Die Besonderheit: „Sowohl melodische, nicht lineare Klänge als auch lineare, perkussive Rhythmik können hier miteinander kombiniert werden, wir haben hier also ein gutes Stück Yin und Yang in einem Instrument vereint.“

Sabrina Meyer: Hatte die Idee zur Livemusik. © Hoffmann, Sascha

Idyllische Symbiose von Natur und Klang

Traugott Lukasczyk stimmt ein und beginnt, auf seiner Handpan die Töne aneinanderzureihen. Die Harmonie und das Zusammenspiel von Klängen scheinen eine besondere Verbindung mit der inneren Welt und eine Kommunikation mit den Yogis auf tieferer Ebene zu ermöglichen. Die Yogaübungen beginnen, und Sabrina Meyer leitet die Gruppe mit sanfter Stimme durch die ersten Positionen. „Die Handpanklänge erzeugen den perfekten Raum für die entspannte Ausführung der Yogaübungen“, sagt Stephansky und weiß: „Wichtig ist, dass die Handpan nur trägt und nicht in den Vordergrund rückt, weniger ist hier definitiv mehr.“

So schweben die Handpanklänge des Duos durch die Luft, mischen sich mit dem Zwitschern der Vögel und dem Rauschen der Blätter im Wind. Eine idyllische Symbiose von Natur und Klang entsteht, die ein wunderschönes Gefühl von Frieden und Gleichgewicht vermittelt.

Yogaübungen zu den meditativen Klängen der Handpans: Die Besucher des HNA-Yogasommers in Immenhausen waren begeistert. © Sascha Hoffmann

Frische Energie für die Teilnehmer

Immer tiefer tauchen die Yogis in die Übungen ein, ihre Bewegungen werden fließender, synchronisiert durch die hypnotisierenden Melodien der Handpans. Nun scheint die Zeit stillzustehen, während Körper und Geist sich auf beinahe magische Weise in einem meditativen Zustand verbinden.

Nach einer Stunde, die wie im Flug vergeht, kommen die Teilnehmer zur finalen Entspannung zusammen. Die Handpans verstummen langsam, und eine tiefe Stille breitet sich aus, nur unterbrochen durch das tiefe Atmen der Anwesenden. Am Ende ist die Begeisterung groß, es wird geschwärmt von „zauberhaften Klängen“ und „tiefer Entspannung“.

Die Musiker lächeln einander zufrieden an, wohl wissend, dass ihr Spiel die Menschen berührt hat. Und Sabrina Meyer, die innovative Yoga-Lehrerin aus Immenhausen, sieht in ihren Gästen ein neues Glühen, eine frische Energie, die allein durch die Kombination von Yoga und Klang entfacht worden ist. Yin und Yang sind so am Ende nicht nur in den Instrumenten, sondern auch in den Seelen der Teilnehmer vereint, die sodann ganz ruhig und achtsam über den feuchten Rasen des Bernhardt-Vocke-Sportzentrums in den Tag starten. (Sascha Hofmann)