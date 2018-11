Immenhäuser Karnevalsvereine starten in die fünfte Jahreszeit 

Immenhausen. Gemeinsam haben die Karnevalisten der Stadt Immenhausen im Bürgerhaus die fünfte Jahreszeit mit einem bunten Programm eingeläutet.

Die drei Größten des Immenhäuser Stadtgebietes zogen nun zum zweiten Mal an einem Strang: Die Holzhäuser Karnevalsgesellschaft (KGH) machte mit den Karnevalisten der Turn- und Sportvereinigung (TSV) sowie der katholischen Kirchengemeinde Immenhausen Lust auf die Fünfte Jahreszeit. Wenn auch mäßig kostümiert, so folgten am Samstagabend viele in den Bürgersaal des Heidelbeerdörfchens, um den Start in die Session zu feiern.

Die Größten

Mit einem Superlativ können die Holzhäuser Jecken auch diesmal auftrumpfen: Mona und Benny Müller, Nordhessens - oder gar Hessens, vielleicht sogar Deutschlands - größtes Prinzenpaar geht in die zweite Runde. „Egal wo wir auftauchen, wir werden als die Größten angekündigt“, schmunzelt das Hofgeismarer Paar. Immerhin misst die Prinzessin gewaltige 1,94 Meter und ihr Gatte 1,93 Meter - stattliche Maße, welche ihre Wirkung nicht verfehlen.

Dass die beiden ihr Amt ernst nehmen, zeigte sich nicht nur an den vielen Orden, die sie „kiloweise“ inzwischen hätten, sondern auch an den 3000 gefahrenen Kilometern. „36 Veranstaltungen haben wir letzte Session besucht, sind bis nach Würzburg gefahren“, berichtet der 34-jährige Prinz. Nun ginge es die kommenden Wochenenden wieder rund, lediglich in der Weihnachtszeit könnten sie verschnaufen.

+ Delegation der TSV: Melanie Wiesner (links) und Tobias Römer (rechts) waren mit den Karnevalisten der Immenhäuser TSV beim Start in die Session dabei. Zum zweiten Mal schon eröffnen die Holzhäuser und Immenhäuser gemeinsam die Fünfte Jahreszeit. © Tanja Temme

Wenn im Frühjahr das närrische Treiben zu Ende geht, will Benny Müller sein edles Kostüm verkaufen, nur die maßangefertigte Strumpfhose soll in seinem Schrank verbleiben. Seine Frau hingegen wird ihr Kleid behalten, denn um das zu tragen, gebe es sicher noch Anlässe.

Tänze im Revuestil

An synchronen Beinschwüngen, Spagat und Drehungen auf Zehenspitzen mangelte es bei der abendfüllenden Veranstaltung nicht. Da jede Karnevalsgesellschaft ihre Garden präsentieren wollte, von denen Holzhausen ganze drei hat, bestand die Hälfte des Programms aus den Tänzen im Revuestil.

Dass alle fleißig geübt hatten, bewiesen sowohl die Mädchen im Grundschulalter als auch die jungen Damen, die alle sehenswerte Darbietungen im schicken Garderöckchen zeigten.

+ Tolle Leistung: Einen sehenswerten Tanz führte die C-Crew der TSV Immenhausen auf. Dabei zeigten die Tänzerinnen und ihr Tänzer gewagte Akrobatik, die gut ankam. © Tanja Temme

Wie es im Karneval Usus ist, ging es auch tänzerisch weiter: Da gab es etwa einen Beitrag der C-Crew, die mit gewagter Akrobatik überzeugten, die Powernixen nahmen die Gäste mit nach Amerika und die Unschuldsengel, welche sich besser Unschuldsbengel nennen sollten, machten einmal wieder auf sexy mit ihrer lustigen Männerballettaufführung.

Weihnachtspapa in der Bütt

In der Bütt schilderte der „Weihnachtspapa“ einen typischen Heiligabend, in welcher sich bestimmt der ein oder andere Familienvater wiederfinden konnte.

Ein kleines Jubiläum hatte Frank Ruppert von der HKG zu verzeichnen, führt der 56-Jährige doch schon 20 Jahre durchs jecke Programm. Schon als junger Bursche wurde der Kasseler vom Karnevalsvirus infiziert, kam schließlich durch seinen Vater zu den Holzhäusern. „Auch wenn die Nordhessen nicht mit den Rheinländern zu vergleichen sind, so haben wir hier doch auch jede Menge Spaß.“ Daneben wurde ein besonders treuer Karnevalist geehrt: Jürgen Leimbach bekam für seine 40-jährige Unterstützung des HKG eine Auszeichnung.