Immenhausen empfängt Prominenz bei der Sportabzeichen-Tour

Es ist das älteste Fitnessprogramm im Land – das Sportabzeichen. Am 19. Juni steht der Dauerbrenner des Deutschen Olympischen Sportbundes in Immenhausen im Fokus. Die Sportabzeichen-Tour macht Station in Nordhessen. Dabei sind Stars wie Frank Busemann und Danny Ecker, Miriam Höller und Samuel Koch.

Im Sportzentrum Bernhardt Vocke und im Hallenbad kann dann die sportliche Vielseitigkeitsprüfung für Menschen aller Jahrgänge abgelegt werden. Zum abwechslungsreichen Rahmenprogramm tragen die Olympia-Starter Frank Busemann (44/Zehnkampf) und Danny Ecker (41/Stabhochsprung), Prominente wie Model/Stuntfrau Miriam Höller und Schauspieler Samuel Koch. Er wird zudem am Vorabend (18. Juni, 20 Uhr) sein Programm „Rolle vorwärts“ in der evangelischen Kirche St. Georg präsentieren. Karten dafür gibt es in der Geschäftsstelle der TSV Immenhausen (Kontakt am Textende).

Das Programm in Immenhausen beginnt am 19. Juni um 8.30 Uhr mit dem Aufwärmen, ab 8.45 Uhr werden mehr als 1400 Schülerinnen und Schüler die Sportabzeichen-Prüfungen in Angriff nehmen. Zudem gibt es das Mini-Sportabzeichen für Kinder von 5 und 6 Jahren. Zwischendurch um 10.30 Uhr ist ein Promi-Wettlauf mit den Sportbotschaftern, regionalen Assen wie Sprinter Steven Müller und Maskottchen vorgesehen. Von 14 bis 20 Uhr gibt’s dann die offene Sportabzeichen-Abnahme, zudem kann das Sportangebot des gastgebenden Vereins ausprobiert werden.

Anmeldungen sind für Einzelpersonen nicht nötig – einfach am Nachmittag kommen und mitmachen. Für Gruppen empfiehlt sich eine vorherige Kontaktaufnahme mit der Geschäftstelle der TSV Immenhausen: Telefon: 05673 - 3400; www.tsv-immenhausen.org; info@tsv-immenhausen.de. sam