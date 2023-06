Immenhausen lehnt ab: Kein gemeinsamer Ordnungsbezirk mit Calden, Grebenstein und Espenau

Von: Bernd Schünemann, Gerd Henke

Teilen

Radarkontrollen wie hier in Espenau-Mönchehof will man in Immenhausen nicht haben. Die Stadtverordneten lehnten einen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit Grebenstein, Calden und Espenau ab. ARChi © Joachim Hofmeister

Immenhausen will nicht mit Grebenstein, Calden und Espenau zusammenarbeiten. Die Stadtverordneten haben einen gemeinsamen Ordnungs- und Verwaltungsbehördenbezirk abgelehnt.

Immenhausen – Einen gemeinsamen Ordnungs- und Verwaltungsbehördenbezirk der vier benachbarten Kommunen Immenhausen, Calden, Grebenstein und Espenau wird es nicht geben. Die Immenhäuser Stadtverordneten haben sich am Montagabend mit breiter Mehrheit gegen dieses Projekt ausgesprochen.

Fast zeitgleich zur Immenhäuser Sitzung tagten auch die Gemeindevertreter von Espenau. Wie zuvor schon die Vertretungen von Calden und Grebenstein stimmten auch die Espenauer dem gemeinsamen Projekt zu. Mit der Immenhäuser Ablehnung müssen die drei anderen nun nach einer neuen Lösung suchen. Möglich wäre, die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) mit nur drei Kommunen zu realisieren oder einen neuen vierten Partner zu finden.

Während die Vorlage der Immenhäuser Verwaltung von manchem noch so gelesen wurde, als sollte die Stadt dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk beitreten, hatten dann doch der Magistrat sowie der Haupt- und Finanzausschuss den Beschluss abgelehnt.

Das Projekt sah vor, dass die Aufgaben der gemeinsamen Ordnungsbehörde von der Stadt Grebenstein wahrgenommen würde. Durch den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk würde der ruhende und fließende Verkehr in den beteiligten Kommunen überwacht. Im gemeinsamen Verwaltungsbehördenbezirk würden die Aufgaben aus dem Hessischen Spielhallengesetz, der Spielverordnung, des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes, des Hessischen Feld- und Forstgesetzes sowie des Hessischen Feiertagsgesetzes zusammengefasst.

Immenhausen lehnt Interkommunale Zusammenarbeit ab: Kosten für die Stadt seien zu hoch

In der Stadtverwaltung Grebenstein sollte für die Erledigung dieser Aufgaben eine Vollzeitstelle geschaffen werden. Die Personalkosten dafür in Höhe von derzeit rund 55 000 Euro im Jahr sollten von den vier Mitgliedern zu gleichen Teilen getragen werden.

Bei der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs ist jedoch auch mit Einnahmen zu rechnen. Die Ordnungs- und Bußgelder würden dann auf die Kommunen verteilt, auf deren Gebiet sie anfallen. Vorgesehen war, dass in den vier Kommunen jeweils einmal pro Woche Parküberwachungen und Geschwindigkeitsmessungen stattfinden sollten.

Das Land Hessen würde die IKZ mit 100 000 Euro fördern. Lothar Dietrich, Fraktionsvorsitzender der CDU, rechnete vor, dass ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät 1000 Euro pro Tag kostet. Das könne bedeuten, dass schon nach einem Jahr der Anteil der Stadt an den 100 000 für Personal und Material erschöpft sein könnte. Dann könne man in den folgenden vier Jahren versucht sein, mit möglichst vielen innerörtlichen Geschwindigkeitskontrollen Geld reinzuholen. Denn anders als die drei Nachbarn verliefen in Immenhausen keine Bundesstraßen, die für die Kommunen eine sichere Einnahmequelle sind.

Ähnlich wie Dietrich sah es offenbar die Mehrheit der Stadtverordneten aus SPD und FLI. Während Dietrich sich selber der Stimme enthielt, votierten einige Mitglieder seiner Fraktion für die IKZ mit den Nachbarn. (Gerd Henke/Bernd Schünemann)

Grebensteins Bürgermeister Danny Sutor findet die Immenhäuser Entscheidung „ein bisschen schade“. Die Partner und vor allem die Grebensteiner Verwaltung hätten viel Arbeit in das gemeinsame Projekt gesteckt. „Wir hätten uns sehr gefreut, wenn wir zusammengearbeitet hätten“, sagte Sutor auf HNA-Anfrage. Die Ablehnung werfe Espenau, Calden und Grebenstein „zeitlich zurück“. Nach seiner Auffassung könne ein OBB nur mit vier Partnern effektiv arbeiten. Bei dreien wären die Festkosten zu hoch. Sutor erinnerte daran, dass der OBB auch für die Einhaltung von Spielhallen-Gesetzen, Ladenöffnungszeiten und Feiertagsgesetze zuständig sein sollte. Solche Ordnungsaufgaben müssten überwacht werden. Müssten sie das allein tun, würden die drei Verwaltungen dadurch stark belastet. Deswegen müssten sich die drei verbliebenen Kommunen jetzt nach einem neuen Partner umsehen. Sinnvoll sei es, wenn der aus der Nachbarschaft käme.