Inhaber des Café Kraftstoff in Immenhausen führt jetzt Joe‘s Garage in Kassel

Von: Julian Brückmann

Hinter dieser Theke stand er fast drei Jahrzehnte: Sladjan Tutnjevic war 28 Jahre Betreiber des Café Kraftstoff in Immenhausen. Seit April leitet er Kassels Kult-Kneipe Joe’s Garage. Wie im Hintergrund zu sehen, baute er in eine der originalen Zapfsäulen der einstigen Tankstelle einen Fernseher. © JUlian brückmann

Sladjan Tutnjevic war 28 Jahre Betreiber des Café Kraftstoff in Immenhausen, jetzt stellt er sich einer neuen Herausforderung auf der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel: Er hat Kassels Kultkneipe Joe‘s Garage übernommen.

Immenhausen / Kassel – Sladjan Tutnjevic ist Gastronom durch und durch. Doch das war nicht immer so. Der Gründer des Café Kraftstoff in Immenhausen lässt nach 28 Jahren Kneipengeschichte sein Zuhause in der Bahnhofstraße hinter sich und stellt sich einer neuen Herausforderung: Seit April ist er Betreiber von Kassels Kult-Kneipe Joe‘s Garage.

Wenn man Sladi, so wie ihn die meisten nennen, bei der Arbeit beobachtet, merkt man schnell, dass er in seinem Element ist. Locker unterhält er sich mit seinen Gästen. Man kennt ihn auch über die Grenzen von Immenhausen hinaus. Denn Sladi ist in der Kasseler Gastronomieszene kein unbeschriebenes Blatt. Neben seiner Rock-Kneipe in Immenhausen, leitete er für viele Jahre den Gastro-Bereich des Kulturzeltes in der Karlsaue in Kassel.

Immenhäuser übernimmt Joe‘s Garage in Kassel: Das Barleben ist seine Leidenschaft

Begonnen hat seine Gastronomie-Reise im Jahr 1994. Ihm kam die Idee, die leer stehende Tankstelle in der Bahnhofstraße in eine Kneipe zu verwandeln. „Ich habe zuvor in Dortmund gelebt und dort viele Läden oder Kioske gesehen, die im Tankstellenstil gebaut waren. Das hat mich inspiriert“, sagt der in Immenhausen aufgewachsene, gelernte Kfz-Mechaniker. Zwischenzeitlich hat er in Venezuela als Techniker gearbeitet. „Ich wollte immer viel von der Welt sehen. Wenn ich die Kneipe nicht eröffnet hätte, würde ich vielleicht in Südamerika leben“, sagt er. Die Idee, eine Bar aufzumachen, habe jedoch schon lange in ihm geschlummert und so ging er seiner Leidenschaft nach. Als die Formalitäten geklärt waren, sei alles ganz schnell gegangen. Im Laufe der Jahre habe sich viel getan, ein Anbau kam dazu und etliche Konzerte und Partys fanden in der immer kultiger werdenden Rock-Kneipe statt.

Früher: In den Siebzigern tankten die Bürger Immenhausens hier noch ihre Autos. Heute wird auf eine andere Weise getankt. © privat

Wichtig sei ihm dabei immer gewesen, das Tankstellen-Flair zu erhalten. So hat er die originalen Zapfsäulen restauriert und in eine sogar einen Fernseher eingebaut. „Heute kann ich im Vergleich zu damals besser Bier zapfen“, scherzte Sladi. Über die Jahre seien außerdem viele Freundschaften entstanden. Nun ist für ihn, nach fast drei Jahrzehnten, Schluss in Immenhausens letzter „echter“ Kneipe. Doch er hängt den Zapfhahn nicht an den Nagel, sondern wechselt nur die Location. Mittlerweile leitet er in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel die Geschicke. „Während der Pandemie hatte ich viel Zeit zum Nachdenken“, erinnert er sich. Die Türen des Café Kraftstoff blieben während des Lockdowns lange geschlossen.

Corona-Zeit war ausschlaggebend

Letztlich kam er zu dem Entschluss, dass ein Tapetenwechsel nötig sei und er sich einer neuen Herausforderung stellen möchte. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen und habe für schlaflose Nächte gesorgt. „Ich kenne die ehemaligen Chefs von der Garage Carsten Bischoff und Dirk van der Werf schon sehr lange“, sagt er. Kennengelernt haben sie sich in den neunziger Jahren. Für das Kulturzelt sei 1998 ein neuer Gastronom gesucht worden. Daraufhin hat er sich dort beworben.

Sie geben Joe’s Garage in neue Hände: Dirk van der Werf (links) und Carsten Bischoff vor der Kult-Kneipe an der Friedrich-Ebert-Straße. © DIETER SCHACHTSCHNEIDER

24 Jahre hatte er bei einer der beliebtesten Sommer-Anlaufstellen Kassels die Finger im Spiel. „Carsten war auch Jahre lang dabei. Gemeinsam haben wir schon viele Veranstaltungen zusammen gemacht“, sagt Sladi. Er erinnert sich an viele tolle und lange Nächte: „Wir haben gemeinsam viel erlebt“, erinnert er sich. Jetzt die Garage zu übernehmen sei eine große Ehre.

Kassels Kultkneipe Joe‘s Garage ist nun in den Händen von Sladjan Tutnjevic: Im Café Kraftstoff in Immenhausen gehts weiter wie bisher

Doch wie geht es nun im Café Kraftstoff weiter? „Der Betreiber hat gewechselt, doch die Kneipe wird in meinem Sinne weitergeführt. Das Team bleibt ebenfalls bestehen. Das freut mich sehr.“ Florian Hartig aus Grebenstein ist Teil dieses Teams. Er verdient sich neben dem Studium in der Kneipe ein paar Euro dazu. „Als ich Sladi kennenlernte, haben wir uns sofort verstanden. Er hat mir aber auch zu verstehen gegeben was er als Chef von seinen Angestellten erwartet“, erzählt Florian Hartig. Wenn die Arbeit mal hinter seinen Erwartungen lag, konnte es auch mal ernster werden. Das sei aber nie von langer Dauer. „Mit Sladi verliert das ‘Krafti’ seine gute Seele. Aber wir sind froh, dass es weiter geht“.

Heute: Die Grundmauern sind geblieben, ein Anbau kam dazu. Sonst ist von der einstigen Tankstelle nicht mehr viel übrig. © Brückmann, Julian

Dirk Reinhardt aus Immenhausen ist seit Jahren Stammgast und erinnert sich gerne an die vergangene Zeit. „Sladi hat sich immer sehr viel Mühe gegeben. Mit Liebe zum Detail. Zudem macht das Ambiente den Charme aus“, sagt Dirk Reinhardt. Egal ob darten, kickern oder Fußball schauen, die Gäste würden sich wohl und aufgehoben fühlen.

Sladi selbst freut sich auf seine neue Aufgabe in Kassel, wird das Café Kraftstoff aber nie aus den Augen lassen. „Ich werde auf jeden Fall wieder kommen. Nur dieses Mal als Gast.“ (Julian Brückmann)