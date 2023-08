Kreis bereitet Berufsorientierungszentrum in Immenhausen vor

Start in Sera-Halle

Hier entsteht das Berufsorientierungszentrum: Diese alte Süßmuth-Postkarte zeigt den Blick in die damalige Ausstellungshalle der Glashütte. Die geschwungene Treppe im Vordergrund steht unter Denkmalschutz und wird erhalten.

Das Berufsorientierungszentrum in Immenhausen rückt näher. Ab Februar 2024 sollen Schüler der 8. Klassen dort Informationen zur Berufswahl erhalten.

Immenhausen – Langfristig wird das Berufsorientierungszentrum (BOZ) im ehemaligen Ausstellungs- und Verwaltungsgebäude der ehemaligen Süßmuth-Glashütte einziehen (HNA berichtete). Da diese denkmalgeschützten Gebäude erst saniert werden müssen, beginnt die Arbeit zunächst in einer nahe gelegenen Halle von Sera.

858.000 Euro für die Startphase

Der Landkreis geht derzeit von 3,5 Beschäftigten und zwei Minijobbern aus, die für Leitung, Koordination mit den Schulen, Haustechnik und Reinigung zuständig sein sollen. Zu den Kosten von 858.000 Euro Kosten für die Startphase erwartet der Kreis einen Zuschuss von 625.000 Euro.

Damit bleibt ein Anteil von 233.000 Euro, den die Betreiber aufbringen müssen. Der Kreishaushalt werde außer durch die Zeichnung der Genossenschaftsanteile von 40000 Euro nicht belastet, erklärte Landrat Andreas Siebert. Das finanzielle Risiko des Projekts .beschränke sich auf diese Summe.

Nach der fünfjährigen Anlaufphase soll das BOZ die Betriebskosten über sein Dienstleistungsangebot selbst tragen, sagte Siebert. Die Zahlen gehen aus den Unterlagen der Kreistagsabgeordneten hervor, die in der jüngsten Sitzung über die Gründung der Genossenschaft als Träger des BOZ abgestimmt hatten.

Nach den Plänen des Kreises soll Agil, die Fördergesellschaft des Landkreises, einen Teil der Sanierungsarbeiten in den Glashütten-Gebäuden ausführen. Carsten Rahier, Eigentümer der Halle und der alten Süßmuth-Gebäude, habe auf eine Miete in der Übergangszeit verzichtet. Nachdem die Genossenschaft jetzt gegründet ist, werde der Kreis einen Beratervertrag, den Bauantrag für die Sanierung der Süßmuth-Gebäude sowie das Brandschutzkonzept auf den Weg bringen, kündigte der Landrat an. Anschließend folgten der Umbau, die Einrichtung und die Einstellung der Mitarbeiter. Der Landrat wertete die Gründung der Genossenschaft als „wichtigen Schritt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die Wirtschaftskraft in der Region zu halten“.

„Berufliche Orientierungslosigkeit nimmt zu“

Gemeinsam mit Rahier, Vorstandsmitglied im Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen und Vorsitzender des VhU-Regionalbeirats Nordhessen, bildet Siebert den Vorstand der Genossenschaft, die das BOZ tragen wird.

„Die berufliche Orientierungslosigkeit unter Schülerinnen und Schülern nimmt spürbar zu“, sagte Carsten Rahier, Gesellschafter des Immenhäuser Unternehmens Sera.

„Im Handwerk, Einzelhandel und der Gastronomie, aber auch in der Industrie fehlen uns junge Talente.“ Rahier wies darauf hin, dass viele Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können, weil es an qualifizierten Bewerbern mangele. Das Zentrum sei in einer Zeit des schnellen Wandels „ein wichtiger Baustein beim Übergang von der Schule in die Berufswelt“.

Die ausbildenden Betriebe machten dort ihre Berufe für Jugendliche praktisch erlebbar. Damit übernähmen die Beteiligten „Verantwortung für zukünftige Generationen und die wirtschaftliche Entwicklung in der Region“, sagte Rahier. Fotos: A. Fischer