„Living History“ präsentierte Ereignisse aus Immenhäuser Stadtgeschichte

Von: Tanja Temme

Carsten Siebert Organisator © Temme, Tanja

Von der Erstnennung bis zum Fund der Gutenberg-Bibel: Ereignisse aus 900 Jahren Stadtgeschichte erlebten die Teilnehmer am Sonntag bei einer besonderen Stadtführung in Immenhausen. Fast 200 Interessierte nahmen an „Living History – eine Stadt wird zur Bühne“ teil, bei der sie in gut zwei Stunden wichtige Stationen der Stadthistorie kennenlernen konnten.

Immenhausen – Die Veranstaltung gehört zum Programm des Jubiläumsjahres. Stadtverordnetenvorsteher und Hobbyhistoriker Carsten Siebert hatte mit zwanzig Mitstreitern seit dem Frühjahr das Konzept für den geschichtlichen Rundgang erarbeitet.

Carsten Siebert Organisator © Temme, Tanja

Idee entstand beim Urlaub auf Sylt

„Die Idee habe ich von einem Urlaub auf Sylt mitgebracht“, erzählt der 48-Jährige. In abgewandelter Form habe er etwas Ähnliches schon vor vier Jahren zum Ortsjubiläum von Mariendorf auf die Beine gestellt und nun sei Immenhausen an der Reihe. Da das Projekt auch auf der Nordseeinsel „Living History“ heißt und die Immenhäuser diesen Namen „peppig und modern“ fanden, hielten sie daran fest.

Als Vorlage diente die Stadtchronik, aus der sich die Gruppe acht Geschehnisse herausgepickt hatte. Mit Erzählungen und Spielszenen wurde eine Zeitreise in verschiedene Jahrhunderte unternommen. „Übrigens haben wir als Datum ganz bewusst den Tag des Denkmals gewählt. Genau da wollten wir den eigentlichen Geschichts-Hintergrund für unser Jubiläumsjahr präsentieren“, sagte Siebert.

Immenhausen älter als 900 Jahre

Gleich zu Beginn der Tour wurde einleitend erklärt, dass Immenhausen wesentlich älter als 900 Jahre ist: „Wir feiern dieses Jahr die erste Erwähnung. Wahrscheinlich ist der Ort schon um 800 gegründet worden“, erklärte Herbert Rössel, der in der Rolle des Bürgermeisters Johannes Quade voranging. Hinter der heutigen Sparkasse, wo einst die Pascheburg stand, lernte die Gruppe Dudo de Emmenhuson kennen.

Zurück ins 13. Jahrhundert: Als Landgraf Heinrich I. und Gemahlin Mechthild erzählten Kai und Mareike Hofmeier von der Gründungszeit der Stadt Immenhausen, die ins 13. Jahrhundert reicht. © Temme, Tanja

Sprung ins vergangene Jahrhundert

Im Jahre 1123 wurde er als landgräflicher Zeuge bei der ersten schriftlichen Erwähnung des heutigen Immenhausens erwähnt, erzählte einer der Schauspieler den Zuhörern.

Einen Sprung ins vergangene Jahrhundert machten die Gruppen am nächsten Stopp, wo Passagen aus dem Briefwechsel zwischen der jüdischen Ärztin Dr. Lilli Jahn und ihrer Tochter vorgetragen wurden. Wie bescheiden, liebevoll und traurig diese Zeilen seien, flüsterte eine Zuhörerin der Nachbarin zu.

Nach der Station an der Alten Schule, wo im einstigen Mergenhof unverheiratete adelige Damen in einem Schwesternhaus untergebracht waren, ging es lustig am Rathaus zu.

Vor mehr als 30 Jahren eingerichtet: Besucherin Monika Rudolph schaute sich den Brunnenraum genauer an, der in einem Gebäude am Schulplatz der Stadt zu besichtigen ist. © Temme, Tanja

Viele Themen fanden bei Tour durch den Ort Erwähnung

Dort wurde an den Trunkenbold Bürgermeister Gernandt Engemann erinnert. „Gilden, Zünfte und Bürger hatten sich seinerzeit über ihn beschwert, weil er zänkisch und wild gewesen sein soll“, berichtete Claudia Wiederhold. Sie spielte an diesem Tag die Landgräfin Maria Amelia.

Auch Teilnehmerin Monika Rudolph konnte aus Quellen über diesen besonderen Bürgermeister berichten: „Lieget im Kruge, säuft sich voll und toll und fängt Gezänke an“, zitierte die ehemalige städtische Mitarbeiterin aus historischen Dokumenten.

Von der Ankunft der Hugenotten im 17. Jahrhundert über den Fund einer Gutenbergbibel mit Aufzeichnungen von Luther auf dem Dachboden des einstigen Immenhäuser Pfarrhauses, von der Geschichte der Stadtkirche bis zu Richard Süßmuth, der die Glashütte nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufbaute und fast 1000 Menschen Arbeit gab: Vieles fand bei der außergewöhnlichen Tour durch den Ort Erwähnung.

An vielen Stationen wurden kurze Spielszenen aufgeführt. Am Rathaus etwa erinnerte man an den streitsüchtigen Bürgermeister Gernandt Engemann, den Fred Fietzek darstellte. In die Rolle der Wirtin schlüpfte Birgit Bachmann. © Temme, Tanja

Zeitreise soll ins Tourismuskonzept integriert werden

Wer diese Zeitreise verpasst hat, bekommt vermutlich noch einmal die Gelegenheit, sie zu erleben. Die Stadt plane, sie im Immenhäuser Tourismuskonzept zu etablieren. Dafür spricht auch das Lob, das viele Akteure bekamen. „Auf diese Art und Weise Geschichte präsentiert zu bekommen, macht einfach Spaß. Das ist anders als ein trockenes Buch“, meinte ein Besucher aus Grebenstein.

