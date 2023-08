Neue Ausstellung im Glasmuseum Immenhausen: Auch ums Vernetzen soll es gehen

Kunst

33 Hessische und bayrische Glaskünstler zeigen ihre Arbeiten im Glasmuseum in Immenhausen.

Immenhausen – Wenn man Museumsleiterin Dagmar Ruhlig nach der Besonderheit der neuen Ausstellung im Immenhäuser Glasmuseum fragt, muss sie nicht lange überlegen: „Es ist die Vielseitigkeit“, sagte sie bei der Eröffnung am Wochenende. Mit „Bayern meets Hessen“ ist die Schau überschrieben, da ausschließlich Künstler aus den beiden Bundesländern ihr Arbeiten präsentieren.

Da es schon vor zehn Jahren im Glasmuseum eine Ausstellung mit Künstlern aus der Glasheimat Niederbayern gab, wollte Ruhlig gerne einmal wieder Kunst aus dieser traditionsreichen Gegend zeigen. „So ist die Idee entstanden, die bayrische Glasszene gemeinsam mit Glaskünstlern aus Hessen vorzustellen“, erzählte Ruhlig, die die Schau auch kuratierte.

Warum man sich für den Titel „Bayern meets Hessen“ entschiedne hatte, erläuterte Erhard Siebert, Vorsitzender des Glasfreundevereins: „Für das Wort meet (treffen) haben wir uns entschieden, weil wir damit darauf anspielen wollten, wie wichtig es uns ist, dass die Künstler sich hier austauschen, kennenlernen und vernetzen, eben so wie in einem Meeting.“ Dass das damalige Ausstellungsprojekt Anschub dazu gab den Verein „Glasheimat Bayern“ zu gründen, davon berichtete der bayrische Glaskünstler Hermann Ritterswürden einleitend zur Schau. In einem Verein organisiert zu sein hätte viele Vorteile, beispielsweise würden sie demnächst im Buchheim Museum ausstellen, ein Ort, an dem sie als Einzelkünstler nie Zugang gefunden hätten.

Beim Ausstellungauftakt meldete sich auch Frank Ballowitz, Lehrer der Glasfachschule Hadamar und Glaskünstler zu Wort: „Das hiesige Glasmuseum hat in der Glasszene schon viel angestoßen und ist deutschlandweit bekannt“, ergänzte er.

In der Ausstellung zu sehen sind insgesamt 88 Werke von 17 bayrischen und 16 hessischen Künstlern. Da es kein übergeordnetes Thema gab, präsentiert die Schau eine wahre Vielfalt der Glaskunst. Ob Gravur, Schliff, an der Lampe geblasen oder am Ofen Gearbeitetes, verschiedene Techniken und Herangehensweisen werden hier präsentiert. So kann man etwa von Ballowitz einen transparent gestalteten Kaktus entdecken, auf dem ein filigran gearbeitetes Vögelchen sitzt.

Sein bayrischer Kollege Ritterswürden hingegen hatte Landschaften aus seiner Heimat in kleinen Kästchen gestaltet, auf denen etwa ein Gamsbock sitzt. „Damit möchte ich darauf hinweisen, wie die Tierwelt durch das Eingreifen des Menschen verdrängt wurde.“ Aber auch schlicht gestaltete Schalen, die durch ihre Farbverläufe bestechen, eine besonders geschliffene Gesichtsplastik, die je nach Blickwinkel etwas anderes hervorbringt oder etwa Bienenkästen, in denen Glastropfen angeordnet sind, kann man entdecken. Von abstrakt bis realistisch, mal nur aus Glas und dann wieder mit Holz oder Pappe kombiniert, sorgen die zahlreichen Exponate für Abwechslung beim Betrachter. (Tanja Temme)

Glasmuseum Immenhausen: Kontakt: 05673/2060.