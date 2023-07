Neue Fahrradbox in Immenhausen eingeweiht

Von: Julian Brückmann

Sicher verschließen: Dirk Reinhardt (rechts) von der Stadt Immenhausen erklärte die Anlage. Dirk Brede und Fabio Marinho da Costa (rechts) erlebten die Funktionalität hautnah. © JULIAN Brückmann

Die Stadt Immenhausen hat die neue Fahrradbox am Bahnhof eingeweiht.

Immenhausen – Das sichere Parken von Fahrrädern ist ein wichtiger Aspekt für Radfahrer, um ihre Fahrräder vor Diebstahl oder Beschädigung zu schützen. Ein gut gesicherter Fahrradstellplatz bietet die Gewissheit, dass das Fahrrad bei der Rückkehr noch an seinem Platz steht. Die Stadt Immenhausen ist seit vergangenen Donnerstag Vorreiter in diesem Bereich. Bürgermeister Lars Obermann weihte zusammen mit Dirk Reinhardt von der Stadtverwaltung die erste Park-and-Ride-Anlage im Landkreis Kassel ein.

Die SPD-Fraktion hatte bereits im Jahr 2018 einen Antrag in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht, wonach die Errichtung einer Fahrradsammelgarage am Bahnhof erfolgen sollte, berichtete Lars Obermann. „Leider hat die konkrete Antragsstellung dann noch etwas gedauert.“ Die Stellplätze sind aus der Bike-and-Ride-Offensive entstanden, bei der die Deutsche Bahn zusammen mit den Kommunen mehr Platz für Fahrräder an Bahnhöfen schaffen will, so Obermann. „Ziel der Offensive ist es, das klimafreundliche Zusammenspiel von Fahrrad- und Bahnfahrern zu fördern“, erklärt der Bürgermeister.

Die Fahrrad-Sammelgarage der Firma Kienzler hat insgesamt 24 Stellplätze und rund 100 000 Euro gekostet, von denen 70 Prozent vom Bund gefördert wurden. Dazu zählen auch noch zwei Fahrradunterstellständer, die ebenfalls neu sind. Dirk Reinhardt erklärte, dass die Anlage nicht nur unter rad-safe.de zu buchen sei, sondern auch über die Internetseite des NVV. „Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten ermöglichen es den Mietern, schnell und sicher ihren Platz in der Anlage zu buchen“, sagt Reinhardt. (Julian Brückmann)

Infos und Preise gibt es unter rad-safe.de oder per rad-safe App. Auch die Stadt Immenhausen steht für Rückfragen unter Tel. 0 56 73/50 31 38 zur Verfügung.