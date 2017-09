Neue Pläne für Restaurant im Glasmuseum Immenhausen

Immenhausen. Zu wenige Besucher, zu hohe Kosten – das Glasmuseum Immenhausen ist umstritten. Abhilfe soll da ein Restaurant im Museum schaffen.

„So kann es auf jeden Fall nicht weitergehen“, sagt Bürgermeister Jörg Schützeberg. „Das Glasmuseum muss attraktiver und belebter werden.“

Seine Lösung: Das Museum soll ein gastronomisches Angebot bekommen. „Damit würde sich die Akzeptanz in Immenhausen für die Einrichtung erhöhen, denn bisher wird sie nicht genug besucht.“ 2500 Besucher kämen im Jahr.

Schützeberg hat bereits eine genaue Vorstellung. Es gebe einen Gastronomen, der Interesse bekundet habe. Wer das ist, verrät der Bürgermeister nicht. Nur so viel: „Derjenige bietet regionale Küche mit internationalem Flair an.“

Für die Umbauarbeiten will die Stadtverwaltung 370.000 Euro einplanen. Unter anderem soll eine Küche im jetzigen Atelier eingebaut und ein Gaststättenraum in den Museumsräumen errichtet werden. Doch über diese Summe muss das Parlament in seiner nächsten Stadtverordnetensitzung am 24. Oktober erst noch entscheiden.

Schützeberg verspricht sich von einem gastronomischen Angebot nicht nur mehr Besucher, sondern auch eine Halbierung des Zuschussbedarfs der Stadt durch Mieteinnahmen. Der liegt derzeit bei knapp 100.000 Euro, den Löwenanteil der Summe schlucken Personalkosten.

Grundsätzlich steht der Bürgermeister hinter dem Glasmuseum – mit oder ohne Restaurant. „Das Museum macht Immenhausen über die Region hinaus bekannt. Seine Geschichte ist fest mit der Stadt verbunden.“

Das Schicksal des Museums ruft immer wieder die Befürworter und Kritiker auf den Plan. Anfang des Jahres hatte die CDU zum Beispiel eine Abstimmung im Internet initiiert, wo es um den Fortbestand der Einrichtung ging. Dadurch wollte sich die Fraktion ein Bild davon machen, wie die Immenhäuser und auch Interessierte aus anderen Orten zu dem Museum stehen. Die Mehrheit hatte gegen eine theoretische Schließung gestimmt.

Auch über Investitionen wird immer wieder kontrovers diskutiert. Im städtischen Haushaltsentwurf für 2017 waren zum Beispiel 1,3 Millionen Euro für eine Sanierung und Umgestaltung eingeplant. Das Parlament machte das nicht mit und ließ die Summe auf 300.000 Euro für eine Dachsanierung schrumpfen.

