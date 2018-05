Oberelsungen bleibt in der Kreisoberliga

2:1-Sieg im Relegationsspiel gegen Deisel

+ © Hofmeister Pure Freude: Tim Zimmermann (Mitte) feiert mit dem FC Oberelsungen den Klassenerhalt. © Hofmeister

Der FC Oberelsungen spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Kreisoberliga. Die Segner-Elf gewann das Relegationsspiel gegen den Vizemeister der A-Liga, den TSV Deisel, mit 2:1 (2:0). 350 Zuschauer sahen die Partie in Holzhausen.