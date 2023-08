HNA-Yogasommer im Kreisteil Hofgeismar: Rund 100 Yogis auf den Matten

Von: Hanna Maiterth

In den vergangenen Wochen rollten zahlreiche Yogis beim HNA-Yogasommer ihre Matten aus, um gemeinsam Yoga zu üben. Im Kreisteil Hofgeismar ergab sich gleich zweimal pro Woche die Gelegenheit dafür. Teilgenommen hatten die TSV Immenhausen und der TSV Sielen.

Sielen/Immenhausen - Nach neun Wochen HNA-Yogasommer zeigten sich die Sportvereine sowie die Yogalehrerinnen zufrieden und zogen eine positive Bilanz. Nur beim Wetter hatten die Immenhäuser etwas mehr Glück als die Sielener.

Yogasommer in Sielen

„In diesem Jahr war es mehr Yoga-Herbst, als Sommer“, blickt Claudia Cöster, Vereinsvorsitzende des TSV Sielen auf die Yogastunden zurück. Im Trendelburger Stadtteil wurde der Yogasommer jeden Dienstag angeboten. Ab 18.30 Uhr leitete Mirlinda Mazrekaj vom Yoga-Zentrum „Satya Yoga“ in Kassel die Sportler aus der Umgebung an. Weil der Regen eine Freilufteinheit nicht zuließ, mussten sie bei den letzten drei Terminen in diesem Jahr zum Teil nur am Ende und zum Teil die komplette Stunde in die Sporthalle ausweichen. Das war 2022 anders. „Da waren wir nicht einmal in der Halle“, sagt Cöster.

Als Erfolg sieht sie den Yogasommer in Sielen dennoch, schließlich komme es auch drauf an, was man selber mitnehme und inwieweit sich die Teilnehmer auf das Yoga-Üben einließen. Zu einem positiven Yogasommer habe Mirlinda Mazrekaj beigetragen. Das sahen auch ihre Schüler so. Die 28-Jährige, für die es der erste HNA-Yogasommer als Lehrerin war, punktete in den Stunden mit ihrer ruhigen und Entspannten Art. Für die Kasslerin war es eine „interessante, neue Erfahrung“. Ihr haben die Stunden Spaß gemacht. Das lag vor allem auch an den Teilnehmern, sagt Mazrekaj und erklärt: „Die Leute hatten richtig Lust auf Yoga. Sie waren dankbar für das Angebot.“ Beim TSV Sielen werden über den Yogasommer hinaus, einige weitere Yogastunden mit Mirlinda Mazrekaj angeboten. Die Organisation übernimmt Vereinsvorsitzend Claudia Cöster. Die Teilnehmen ist dieses Mal mit einer Kursgebühr verbunden.

Yogasommer in Immenhausen

„Als Verein sind wir wieder äußerst zufrieden mit dem gesamten Yogasommer“, sagt Kristoffer Koch von der TSV Immenhausen. Die TSV hatte in den vergangenen Wochen jeden Sonntagmorgen auf den Sportplatz des Bernhard-Vocke-Sportzentrums zum HNA-Yogasommer eingeladen. Die Stunden hat Sabrina Meyer von der Körperschmiede Immenhausen geleitet. In Immenhausen spielte das Wetter mit.

„Insgesamt war es nicht ganz so heiß, wie im letzten Jahr. Was natürlich auch ganz gut war“, sagt Koch. Denn die Schattenplätze sind im Stadion begrenzt. Zufrieden zeigte sich auch Sabrina Meyer. Für die 38-Jährige von der Körperschmiede aus Immenhausen war es der zweite Yogasommer als Lehrerin. „Es war wieder super“, sagt sie. „Wir haben stark angefangen. Beim ersten Mal waren es um die 100.“ Mit den Ferien sei die Teilnehmerzahl wie schon 2022 etwas zurückgegangen. Toll fände sie darüber hinaus, von wo die Yogis alle herkommen. „Die Leute nehmen zum Teil weite Strecken auf sich.“ Denn neben zahlreichen Immenhäusern seien die Teilnehmer auch aus Schachten, Kassel und Vellmar angereist. (Hanna Maiterth)