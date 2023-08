Schafhalter aus Leidenschaft: Marcel Radanovic aus Mariendorf hält die Tiere in dritter Generation

Von: Annika Beckmann

Tägliche Kontrolle ist wichtig: Für Marcel Radanovic steht das Tierwohl seiner Schafe an erster Stelle. © Annika Beckmann

Der Wind pfeift, Regentropfen prasseln vom Himmel. Ab und an lugen ein paar Sonnenstrahlen zwischen den dunklen Wolken hervor: Es ist ein wechselhafter Sommertag.

Immenhausen – Inmitten dieser Kulisse tummelt sich ein bunter Haufen Schafe auf einer Wiese nahe Mariendorf, die von drei Hütehunden umringt werden. Sie gehören Marcel Radanovic, der in dritter Generation Schafe hütet.

„Ich mag die bunte Vielfalt“, sagt Radanovic. Auf der Wiese stehen unter anderem Rhönschafe, Fuchsschafe, Heidschnucken, Suffolk- und Merinoschafe. Bereits in seiner Kindheit sei er in die Arbeit mit den Tieren hineingewachsen: „Seit 70 Jahren hält meine Familie Schafe.“ Nachdem sein Vater krank geworden war, habe er den Betrieb 1999 übernommen und ihn gemeinsam mit seinem Opa bis zu seinem Tod weitergeführt.

Schafhaltung als Hobby

„Eine Zeit lang war ich hauptberuflich Schäfer“, sagt Radanovic. Er habe jedoch schnell feststellen müssen, dass es in diesem Bereich langfristig keine finanziellen Überlebenschancen gebe. Er sehe die Schafhaltung mittlerweile daher eher als Hobby. „Die Schafe und meine derzeitige Arbeitstelle lassen sich gut miteinander vereinbaren.“

Er arbeite im Dreischichtbetrieb und könne relativ flexibel reagieren, wenn er spontan doch einmal zu seinen 250 Mutterschafen müsse. „Das Tierwohl steht bei mir an erster Stelle.“ Dazu gehört auch, dass er mögliche Krankheiten der Tiere frühzeitig erkennt. Radanovic zeigt auf ein Schaf: „Dieses hier hat zum Beispiel eine Euterentzündung“, sagt er. Es benötigt eine Behandlung mit Antibiotika und Schmerzmittel.

In der Lammzeit ist die Schere zwischen Leben und Tod eng

Neben der täglichen Kontrolle gehören auch Impfungen, Entwurmungen, das Schneiden der Klauen, das regelmäßige Hüten und die Feldwirtschaft zu den Alltagsaufgaben des 41-jährigen. „Im Sommer muss ich zum Beispiel verstärkt darauf achten, dass die Schafe im Schatten stehen.“ Denn Schafe besitzen eine Wohlfühltemperatur zwischen 12 und minus sieben Grad. „Deswegen fressen sie bei Wärme häufig nachts, weil es da kühler ist.“ Trotz Fürsorge sei es nicht immer möglich, jedes kranke Tier zu retten: „Ich bin natürlich traurig, wenn ich dem Tier nicht mehr helfen kann, obwohl ich alles versucht habe“.

Bunte Vielfalt an Schafen: Marcel Radanovic hält unter anderem Merinoschafe, Heidschnucken und Fuchsschafe. © Annika Beckmann

Besonders in der Lammzeit sei die Schere zwischen Tod und Leben eng. Dies gehöre jedoch nun einmal zu seinem Hobby dazu. Ebenso wie das Schlachten der Tiere, was er überwiegend selbst in die Hand nimmt. „Ich bin gelernter Metzger, wir schlachten naturnah und regional“, sagt Radanovic.

Wolf ist eine zunehmende Bedrohung

Obwohl die Schafhaltung im Allgemeinen von außen oft romantisiert wird, kennt Radanovic auch die Schattenseiten seines Hobbys: „Die Bürokratie und die wachsende Bedrohung durch den Wolf machen die Arbeit zunehmend schwerer“, berichtet Radanovic.

Für den Wolf gebe es aktuell noch keine angemessene Regulierung seitens der Politik. „Bisher hatte ich Glück, dass bei mir noch kein Wolf Schafe gerissen hat.“

Bisher hat es noch keine nachgewiesene Wolfssichtung im Kreisteil Hofgeismar gegeben. Doch Radanovic vermutet, dass sich die Situation jederzeit schlagartig ändern kann. Ein Herdenschutzhund ist für den 41-jährigen zum jetzigen Zeitpunkt dennoch keine Option: „Diese Hunde sind sehr auf Eindringlinge fixiert. Wenn beispielsweise ein anderer Hund die Herde bedroht, wird dieser im schlimmsten Fall erlegt.“ Er habe sich stattdessen bereits mit höheren Schutznetzen für die Tiere befasst.

Schafhaltung mit hohem bürokratischen und finanziellem Aufwand verbunden

Ein weiteres Problem seien nach wie vor die Rabenkrähen, die die Lämmer attackieren. „Eine Lammzeit im Freien ist nahezu nicht möglich“, berichtet Radanovic. Auch der Bürokratieaufwand sei bei der Schafhaltung hoch. „Die Schafe benötigen eine Einzeltierkennzeichnung und vieles muss dokumentiert werden.“ Dazu käme der finanzielle Aufwand, da Radanovics Tiere überwiegend auf gepachteten Flächen stehen.

Trotz aller Schwierigkeiten ist Radanovic überzeugt von seinem Hobby. Er könne sich jederzeit vorstellen, die Schafhaltung wieder hauptberuflich zu betreiben, wenn dadurch keine finanziellen Probleme entstehen würden. Für den 41-jährigen ist die Schafhaltung eine Lebenserfüllung, der er auch in Zukunft weiterhin nachgehen wird. „Für mich gibt es nichts schöneres, als die Lämmer im Frühjahr auf der Wiese springen zu sehen“, sagt Radanovic lächelnd. (Von Annika Beckmann)