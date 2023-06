Brand in Pflegeheim

+ © Gerd Henke Von der Drehleiter aus wurde der Zimmerbrand von außen gelöscht. Neben den Immenhäuser Wehren war auch die Berufsfeuerwehr Kassel im Einsatz. © Gerd Henke

Nach einem Matratzenbrand am Samstag rückte die Feuerwehr am Montag wegen eines Zimmerbrandes aus.

Immenhausen – Bürgermeister Lars Obermann war es ein Anliegen, noch vor Eintritt in die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung am Montagabend den Feuerwehrleuten der Stadt Immenhausen „ein großes Dankeschön“ auszusprechen. Denn die Kameradinnen und Kameraden waren am vergangenen Wochenende gleich zu drei teilweise kräftezehrenden Einsätzen herausgerufen worden. Der erste davon betraf das Pflegeheim Buttlarhof. Dort war eine Matratze in einem Zimmer in Brand geraten, durch die ein Großalarm ausgelöst wurde. Großalarm deshalb, weil bei Bränden in Heimen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen immer mit der Gefährdung von Menschenleben zu rechnen ist und alle Wehren im Umkreis alarmiert werden.

Die Stadtverordnetensitzung am Montagabend war noch nicht beendet, da ertönten gegen 20.30 Uhr schon wieder die Sirenen und kurz darauf erklangen die Martinshörner der Feuerwehren. Und wieder war es der Buttlarhof in der Nähe des Bahnhofs. Ein vorbeifahrender Motorradfahrer hatte dichten Rauch aus einem Zimmer im ersten Obergeschoss entdeckt. Nach Angaben der Polizei versuchte der Mann daraufhin selbst in die obere Etage zu gelangen, konnte diese aber aufgrund verschlossener Türen nicht erreichen. Er löste die Brandmeldeanlage des Hauses aus. Wieder Großalarm. Die Feuerwehren Immenhausen, ein Notarztwagen, sechs Rettungswagen, die Berufsfeuerwehr Kassel sowie die Funkstreife der Polizeistation Hofgeismar trafen kurz darauf vor Ort ein. Auch der Kreisbrandinspektor war anwesend.

Schon wieder Feuer im Pflegeheim Buttlarhof in Immenhausen: Im Haus wurde entgegen des Verbots immer wieder geraucht

Die Rettungskräfte evakuierten die anwesenden Heimbewohner und brachten sie ins Freie. Das Feuer wurde von der Drehleiter von außen schnell gelöscht. Zur Brandursache konnte die Polizei gestern noch keine Angaben machen, die Ermittler der Kasseler Kripo nahmen die Brandstelle gestern in Augenschein. Personen wurden offenbar nicht geschädigt. Die Polizei gibt den Sachschaden mit 10 000 Euro an. Dabei sei allerdings noch nicht der mögliche Schaden an der Statik von Wand und Decke sowie der durch den Löschwassereinsatz verursachte Schaden berücksichtigt.

Bürgermeister Obermann sagt, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu Vorfällen in dem Pflegeheim gekommen sei. Es sei beobachtet worden, dass in dem Haus entgegen des Verbots immer wieder geraucht werde. Er appelliert an die Betreiber, dafür zu sorgen, dass hier Abhilfe geschaffen wird. Auch die zuständigen Ämter wie Heimaufsicht und Brandschutzbehörde müssten dafür sorgen, „dass nicht irgendwann noch Schlimmeres passiert“. Letztendlich gehe es um Menschenleben.

Der Buttlarhof ist eine private Einrichtung, in der jüngere und ältere psychisch Erkrankte betreut werden. Als Trägerin firmiert die Casa Reha Altenpflegeheim GmbH. Die Gesellschaft gehört zur Korian Gruppe mit Sitz in München. Auf der Homepage von Korian heißt es: „Seit 20 Jahren steht die Korian-Gruppe für qualitativ hochwertige Betreuung und Pflege von älteren Menschen“. Der Buttlarhof war gestern für Nachfragen telefonisch nicht zu erreichen. Nach Bürgermeister Obermann soll die Personalfluktuation im Haus ziemlich hoch sein. (Gerd Henke)