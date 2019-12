Sie hat ein Herz für Bücher und für Leser

Die Welt der Bücher: Maren Herr von der Stadt- und Schulbücherei Immenhausen weiß, was junge und ältere Leseratten schmökern wollen.

Bücherfreunde, die Schmökerstoff gerne in der Immenhäuser Bücherei ausleihen, kennen ihr Gesicht und ihren Namen. Maren Herr zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den guten Geistern in der Stadt- und Schulbücherei.

Die 69-jährige liebt Bücher von jeher – und versteht es, diese Leidenschaft mit Charme und Kenntnisreichtum an andere weiterzugeben.

„Bücher sind mein absolutes Hobby“, schwärmt die Wahl-Immenhäuserin, die lesender Weise gemeinsam mit ihrer Familie jahrzehntelang ohne eigenes Fernsehgerät bestens zurecht kam. Über ihre Tochter, damals Schülerin, war Maren Herr vor 21 Jahren auf die Stadt- und Schulbücherei Immenhausen gestoßen. Die war damals noch in der heutigen Schulmensa untergebracht.

Seit 2008 lässt sich in den schmucken Räumlichkeiten des Neubaus am Schuleingang noch besser arbeiten. Bei der Einrichtung des lichtdurchfluteten Pavillons seinerzeit wirkte die Büchernärrin als rechte Hand der damaligen Büchereileiterin und gelernten Bibliothekarin Antje Schröder tatkräftig mit. Auch heute noch ist sie fasziniert vom Ambiente und dem Angebot der Einrichtung, die sowohl lesenden Erwachsenen als auch Kindern und Jugendlichen gerecht werden will.

Mehr noch als der ansprechende räumliche Charakter der Bücherei hat Maren Herr in der langen Zeit der Kontakt zu den kleinen und großen Leseratten fasziniert. Sie war mit Freude Ansprechpartnerin bei der Suche nach der passenden Lektüre und bei Rückgabe gerne auch Gesprächspartnerin für kleine Plaudereien über das Gelesene. Als Sternstunden empfand die vierfache Mutter die Betreuung der besonders jungen Schüler mit der Gelegenheit, ihnen die Welt der Bücher nahezubringen.

Ebenfalls ein Steckenpferd: Autorenlesungen in der Bücherei. Diese Veranstaltungen, lacht die Immenhäuserin, bringen zwar stets eine gehörige Portion Arbeit mit sich. Der direkte Kontakt mit den Autoren aber stelle mehr als eine Entschädigung dar.

1991 aus Norddeutschland nach Immenhausen zugezogen, dauerte es nur wenige Jahre, bis Maren Herr in der Bücherei ihre nicht von finanziellen Interessen geleitete Traumbeschäftigung entdeckte. Den überwiegenden Teil ihres Immenhäuser Lebens ist sie also mit der Stadt- und Schulbücherei auf das Engste verbunden. Das Jubiläum 25 Jahre Mitarbeit hätte Maren Herr gerne dort noch gefeiert.

Aus zwingenden Gründen in ihrem privaten Umfeld hat sich die Endsechzigerin allerdings in diesen Tagen aus der unmittelbaren Tätigkeit zwischen Computer und Bücherregalen zurückziehen müssen. Was aber bleibt: die von ihr getroffene und bewährte Auswahl von Neuerwerbungen. Mit dem Einkauf hat sie Nicole Guse, die als Büchereileiterin im täglichen Betrieb kräftig eingespannt ist, schon bisher entlastet. Daran soll sich auch nach dem Rückzug aus der Ausleihe nichts ändern.

Dass Maren Herr ein geschicktes Händchen dafür hat, den Publikumsgeschmack zu treffen, beweist die stets hohe Nachfrage nach neuen Büchereischätzchen.