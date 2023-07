Süßmuth-Hallen in Immenhausen verschwinden – Neue Nutzung wird geplant

Abriss

Abrisspläne: Bauamtsleiter Dennis Nikolaiczek (links) und Bürgermeister Lars Obermann vor den Resten eines Ofens. In den Hallen wurden Proben aus dem Mauerwerk entnommen und auf Schadstoff-Belastung untersucht.

Die Stadt Immenhausen darf die Gebäude auf dem ehemaligen Glashütten-Gelände abreißen. Dort könnten nun Wohnungen entstehen.

Immenhausen – Für die Nutzung des ehemaligen Glashütten-Geländes ist die Immenäuser Stadtverwaltung einen wichtigen Schritt weitergekommen: Im Rathaus ist die Genehmigung für den Abriss der zwei alten Werks-hallen eingetroffen. Damit kann der „städtebauliche Missstand“, wie Bürgermeister Lars Obermann die baufälligen Hallen beschreibt, beseitigt werden.



Damit rückt auch die Nutzung des Geländes näher. Daran hatten sich in den vergangenen rund 25 Jahren eine Reihe von Investoren versucht. Jedoch scheiterten alle Pläne. Jetzt ist der Bau von Wohnungen im Gespräch.



Noch die alte Wegweisung: Das Schild hängt am Eingang des Geländes.

Mit dem Abriss werde noch in diesem Jahr begonnen, kündigte Obermann bei einem Besuch auf dem Werksgelände des einst größten Immenhäuser Arbeitgebers an. Im Rathaus wird jetzt an der Ausschreibung der Abrissarbeiten gearbeitet.



Zunächst sollen die beiden alten Werkshallen bis zur Bodenplatte abgetragen werden. Größere Schwierigkeiten erwarte die Stadt dabei nicht, sagten Obermann und Bauamtsleiter Dennis Nikolaiczek. Es gebe auf dem Dach Eternit-Platten, die speziell entsorgt werden müssen. Ein Teil der Einrichtung sei durch Abfälle aus der Glasproduktion oberflächlich belastet.



Hier stand einst das Süßmuth-Glas: Die Produkte aus der Glashütte wurden in diesen Regalen gelagert.

Der größte Teil des Abbruchmaterials könne aber als Bauschutt entsorgt werden, erwartet Nikolaiczek. Das hätten Untersuchungen der maroden Hallen auf dem 5000 Quadratmeter großen Gelände gezeigt. Eine Million Euro stehen im städtischen Etat für den Abriss bereit. In Immenhausen arbeitet eine Gruppe daran, was nach dem Abriss dort entstehen soll. In der Stadt werden Wohnungen favorisiert. Das hatte auch der letzte Investor angestrebt, der vor der Corona-Pandemie das Gelände gekauft hatte. Die Entscheidung über die künftige Nutzung fällt das Parlament. Ein Investor solle dann auf der Basis des Konzepts der Arbeitsgruppe bauen.



Für die spätere Vermarktung sehen Obermann und Nikolaiczek gute Chancen. Fast vor der Tür liege der Bahnhof mit Regiotram-Halt. In Immenhausen gebe es Schulen, ein Ärztehaus sowie Geschäfte für den täglichen Einkauf. Auch das Gewerbegebiet mit vielen Arbeitsplätzen sei in der Nähe. Alles sei in fünf Minuten Fußweg erreichbar. Das Hüttengelände „ist mittendrin“, unterstrich Nikolaiczek. (Bernd Schünemann)