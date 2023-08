Taifun wirft die Pfadfinderpläne in Südkorea um

Von: Bernd Schünemann

Weltpfadfindertreffen in Südkorea in Saemangeum: Knapp 45 000 Teilnehmer leben seit dem 1. August in einer riesigen Zeltstadt. Wegen des erwarteten Taifuns haben erste Gruppen das Jamboree verlassen. Die anderen Gruppen sollen im Landesinneren in Sicherheit gebracht werden. © Choe Young-soo/dpa

Die Teilnehmer haben sich lange darauf gefreut: Im südkoreanischen Saemangeum läuft das Weltpfadfindertreffen. Doch jetzt droht dort ein Taifun.

Immenhausen/Saemangeum – Die neun Quadratkilometer große Zeltstadt muss geräumt werden. Die südkoreanische Regierung erwartet einen Taifun, der am Mittwoch an der Küste des Gelben Meeres auf Land treffen soll. Die 2200 deutschen Pfadfinder hatten sich im Mai im Zentrum Pfadfinden in Immenhausen auf dieses Treffen vorbereitet. Auch aus der Region sind Pfadfinder dabei. Wie viele es sind, war am Montag nicht bekannt.

Eine akute Gefahr bestand gestern nach Informationen aus Korea nicht. Das Zeltlager wird als Vorsichtsmaßnahme geräumt. Soldaten helfen den Pfadfindern. Die Teilnehmer des deutschen Kontingents packten ihre Rucksäcke und bauten ihre Zelte ab. Über einen Liveticker werden Eltern, Angehörige und Freunde direkt aus Südkorea über das Geschehen informiert. „Die Mitglieder sind entspannt und haben langsam damit begonnen, ihre Rucksäcke zu packen. Der Tag wurde jedoch hauptsächlich dafür genutzt, Halstücher oder Aufnäher auszutauschen“, berichteten die Verantwortlichen am Montag über den Liveticker aus Saemangeum.

Am Montag wurde das Leitungsteam des deutschen Kontingents von den Veranstaltern informiert, dass das Lager zum Schutz der Teilnehmer und der Mitarbeitenden vor dem Taifun am Dienstag geräumt werde. Daraufhin habe der Krisenstab sofort seine Arbeit aufgenommen. Der Abbau wie auch die Kommunikationswege seien klar vorbereitet. Alle Teams arbeiteten auf Hochtouren, hieß es aus der Küstenstadt. Ziel sei eine „unaufgeregte Verlegung“. Der Taifun soll in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Ortszeit möglicherweise das Gebiet erreichen, in dem die Zeltstadt der Pfadfinder aufgebaut wurde.

Bis zum 12. August geplant

Eine Sprecherin des südkoreanischen Präsidialamts berichtete, dass überlegt werde, die Teilnehmer in die Region um die Hauptstadt Seoul zu bringen. Das World Scout Jamboree sollte ursprünglich bis zum 12. August dauern.

Beim Vorbereitungstreffen: Das © entstand im Mai im Zentrum Pfadfinden in Immenhausen. Foto: Tanja Temme/Archiv

Nach DPA-Informationen hatten sich am Montag die meisten Landesverbände – wie auch das deutsche Kontingent – entschieden, in Südkorea zu bleiben. Tausende Teilnehmer aus Großbritannien, den USA und Singapur haben das Camp jedoch schon verlassen. Dabei stand das Welttreffen von Anfang wettermäßig unter keinem guten Stern: Eine Hitzewelle hatte die 45 000 Pfadfinder in Saemangeum seit der Eröffnung am 1. August geplagt. Der Weltverband hatte sich deshalb schon Ende der vergangenen Woche für eine vorzeitige Beendigung ausgesprochen.

Fünf Verbände in Saemangeum

Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) mit Sitz in Immenhausen ist einer der fünf Verbände, die im Ring deutscher Pfadfinderverbände zusammengeschlossen sind. Dem BdP gehören in der Region die Stämme „Ordensritter“ in Göttingen, „Excalibur“ in Immenhausen, „Artus“ und „Wilhelm Busch“ in Kassel, „Berglöwe“ in Hessisch Lichtenau, „Fischreiher“ in Neuenbrunslar sowie „Wisent“ in Bad Hersfeld an. Auch die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg hat Stämme in Nordhessen, ebenso wie der Verband Christlicher Pfadfinder.