Unternehmen investiert in Immenhausen:  Wohnungen statt alter Hallen

Süßmuth-Gelände

© Bernd Schünemann Verfall prägt das Gelände. Dabei wurden einige Hallen in den vergangenen Jahren noch genutzt. © Bernd Schünemann

Nicht nur am City-Markt, sondern auch am Glashütten-Gelände soll sich was tun: Die DM Kurpark Immobilien GmbH aus Duderstadt hat das Gelände gekauft und will dort Wohnungen bauen.