Waldbrand bei Holzhausen: 4000 Quadratmeter Fläche im Reinhardswald brannte

Nachlöscharbeiten: In der Nähe des Polizei Schießplatzes bei Holzhausen brannte es am Sonntag. Bei den Nachlöscharbeiten wurde auch ein Bagger eingesetzt. © Heiko Reuse/nh

Am Sonntagnachmittag stand eine knapp 4000 Quadratmeter große Fläche im Reinhardswald in der Nähe des Polizei-Schießplatzes beim Immenhäuser Stadtteil Holzhausen in Flammen.

Immenhausen – Erneut hat ein Waldbrand die Feuerwehren beschäftigt. Mehr als 60 Feuerwehrleute aus der Umgebung waren bis zum späten Nachmittag damit beschäftigt, den Brand im Reinhardswald zu löschen und ein erneutes Auflodern der Flammen zu verhindern, berichtete der Immenhäuser Stadtbrandinspektor Heiko Reuse.

Der Rettungshubschrauber Christoph 44 aus Göttingen hatte die Wehrleute zu der Brandstelle gelotst, die vom Boden aus nicht zu erkennen war. Die Wehrleute konnten die Flammen kurz vor dem Schießstand eindämmen, sagte Reuse. Wäre der Alarm nur einige Minuten später erfolgt, wäre vermutlich eine wesentlich größere Fläche in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Immenhausen, Grebenstein, Calden, Hofgeismar und Fuldatal waren im Einsatz.

4000 Quadratmeter Wald brannte bei Holzhausen: Ursache ist noch unklar

Tanklöschfahrzeuge brachten Wasser im Pendelverkehr von Holzhausen zu dem Schießstand. Von dort mussten sich die Brandschützer kräftezehrend zu Fuß einen Weg zu den Flammen bahnen. Die Drohnenstaffel der Fuldataler Wehr kontrollierte die Fläche, um mögliche Brandnester zu finden. Die löschten die Wehrleute ab, um ein erneutes Ausbrechen des Feuers zu verhindern.

Im Auftrag des Forstamts Reinhardshagen waren ein Bagger und ein Mulcher im Einsatz, um Brandnester zu beseitigen. Die Ursache stand am Sonntag noch nicht fest. Einen Bezug zu der Brandserie Ende 2021 sei nicht zu erkennen, sagte Reuse. Damals waren immer wieder Holzstapel im Wald in Brand gesteckt worden. (Bernd Schünemann)