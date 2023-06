Ziel: Ein Bad ohne Schnickschnack

Immenhausen

+ © Temme, Tanja Happy Birthday Frei- und Hallenbad Immenhausen: Melanie Petersen von der DLRG Immenhausen, Badeaufsicht Klaus Sieckmann und Peter Tillmann von der Abteilung Schwimmen der TSV sind froh, dass es in Immenhausen ein Schwimmbad gibt. So werden vom Schwimmschüler bis zum Rettungsschwimmer viele ausgebildet. © Temme, Tanja

Immenhäuser Frei- und Hallenbad feierte 50-jähriges Bestehen

Immenhausen – Anfang der 1970er Jahre waren es die Immenhäuser leid, im örtlichen Kampteich Schwimmen zu lernen. Die Bürger wünschten sich eine moderne Badeanstalt, die sie schließlich auch bekamen. Seit 50 Jahren besteht das Frei- und Hallenbad in Immenhausen – Grund genug mit der örtlichen DLRG und der Schwimmsparte der TSV ein kleines Fest zu feiern, denn auch sie gibt es schon ein halbes Jahrhundert.

„Viele Nachbargemeinden wie Hofgeismar oder Veckerhagen hatten damals schon Schwimmbäder“, erinnert sich Erich Topp. „Deshalb wollten auch wir ein Schwimmbad haben“, sagte der 72-jährige Frühschwimmer bei der Zusammenkunft am Samstag. Auf einer ehemaligen Streuobstwiese wurden 1971 die Bauarbeiten aufgenommen, die Architekt Reinfried Reiser begleitete.

Wie viel die Stadt das Bad damals gekostet hat, konnte bei der Geburtstagsfeier niemand genau sagen. Nur soviel: „Das Bad hat zwei Millionen D-Mark gekostet - wie hoch die Fördersumme damals war, weiß ich nicht“, erklärte Schwimmmeister Thomas Chwalek, der selbst dieses Jahr 30 Jahre im Bad aktiv ist. Da es seinerzeit hessenweit ein Programm gab, das den Bau von Bädern mit bis zu 90 Prozent förderte, ist davon auszugehen, dass auch der Bäderbau in Immenhausen eine starke Finanzspritze bekommen hat.

Schwimmbad statt Spaßbad

Besonderheit beim Immenhäuser Bad war die Kombination aus Freibad und Hallenbad. „Hier wurde ganz bewusst ein Bad ohne Schnickschnack geschaffen, um die Baukosten unten zu halten“, bemerkte Topp. Konkret: Bewusst verzichtete man auf Springtürme, damit die Becken nicht sonderlich tief sein mussten: „So benötigte man nicht nur weniger Wasser, sondern musste auch weniger davon aufheizen.“. Um weitere Heizkosten zu sparen, hat man den Bau des Hallenbades als Flachbau mit überschaubarer Deckenhöhe konzipiert.

„Im Großen und Ganzen ist alles sehr schlicht gehalten worden, denn man wollte kein Spaßbad, sondern eine Einrichtung, wo man Schwimmen kann“, weiß Chwalek. Dass das Bad wichtig für die Stadt ist, macht er an den Besucherzahlen fest: 3,4 Millionen Gäste waren seit dem Gründungsjahr zu Gast, das sind im Durchschnitt 64 000 pro Jahr. Weil das Bad einen wichtigen Stellenwert im Ort hat, sollen in Kürze 1,5 Millionen Euro in neue Filtertechnik fließen.

+ Ehrungen: Treue Mitglieder der DLRG- Ortsgruppe Immenhausen wurden bei^m Jubiläum geehrt: (von links, unten) Sue Stäblein, Heidi Garthoff, Wiebke Blümle, Melanie Petersen, (von links, oben) Kai Petersen, Andreas Güttler, Dieter Nebenführ und Daniel Homberger. © Temme, Tanja

2010 fand die letzte große Sanierung statt, bei der vor allem energetische Verbesserungen vollzogen wurden. Um auch für die jüngsten Besucher den Schwimmbadbesuch attraktiv zu halten, soll in absehbarer Zeit noch ein Matschspielplatz für Kleinkinder auf der Wiese entstehen. Außerdem will man den in die Jahre gekommene Eingang zum Freibad erneuern.

Eine Menge Geld kostet die Stadt Immenhausen der Erhalt des Bades: „Wir müssen das Bad mit fast einer halben Million Euro jährlich bezuschussen“, berichtet Bürgermeister Lars Obermann. Wäre es nicht mit einer Hackschnitzelfeuerungsanlage ausgestattet, wären die Kosten noch höher, hieß es bei der Zusammenkunft.

Mit dem Bau des Schwimmbades wurde auch eine DLRG Ortsgruppe ins Leben gerufen, die wöchentlich mit mehr als 30 Schwimmern im Bad trainiert. Ganze fünf Mal pro Woche sind die 100 Sportler der Schwimm-Sparte der TSV Immenhausen im Becken aktiv, trainieren hier für Wettkämpfe. Beide Gruppierungen feierten am Wochenende ebenfalls den 50. Geburtstag.