Immenhäuser Imker bringt Bienen alljährlich zur Paarung nach Norderney

Von: Tanja Temme

Gesund und sanftmütig sollen sie sein: ein Blick in einen der Bienenstöcke von Wolfgang Fischer. Hier bauen die Bienen neue Waben. © Temme, Tanja

Alljährlich im Sommer machen Tausende von Immenhäuser Bienen Urlaub auf der Nordseeinsel Norderney. Auch dieses Jahr hat Wolfgang Fischer Massen der kleinen Insekten an die Küste gebracht.

Immenhausen – Dass er seine Bienen Hunderte von Kilometern durchs Land fährt, hat einen guten Grund: Als Bienenzüchter hat er den perfekten Bienenstaat im Blick. Ein Staat, dessen Bewohner unter anderem gutmütig sind und über eine starke Abwehr verfügen, beispielsweise gegen die gefürchtete Varroa-Milbe. Deshalb kommt für seine Damen nicht irgendein Drohn in Frage, sondern nur bestimmte Exemplare. Und die finden Fischer und seine Bienenköniginnen auf der Nordsee-Insel.

Wenn sich der 67-Jährige auf den Weg nach Norden macht, hat er fast 100 Mini-Völker dabei. In kleinen Glaskästen nimmt er jeweils eine Königin und rund 500 Arbeiterinnen mit auf die Reise. „Meine Königinnen sollen sich mit den Insel-Drohnen paaren, darum geht es bei diesem Ausflug“, erklärt Fischer. Da Bienen nicht weiter als sechs Kilometer fliegen und erst recht nicht übers Meer, wählt Fischer diesen Weg für die Verpaarung seiner Königinnen.

Bienenstaaten mit jeweils rund 50.000 Tieren

Auch zuhause im Altkreis Hofgeismar würden die Königinnen von einer Drohne begattet, aber nicht unbedingt von Drohnen der gewünschten Rasse Carnica. „Zwei Wochen können meine Mädels dann Urlaub in den Dünen machen“, erzählt der Immenhäuser, der 50 Völker – Bienenstaaten mit jeweils rund 50.000 Tieren – besitzt. Sie alle gehören der Rasse Carnica an. Eine Rasse, die als sanftmütig gilt und eine hohe Honigleistung haben soll. „Ich bin ein Carnica-Reinzüchter. Deshalb ist es mir wichtig, dass nur passende männliche Bienen ihr Erbgut an meine Königinnen weitergeben.“ Nach eigenen Angaben ist Fischer einer von drei Züchtern in der Region, die eine Carnica-Reinzucht betreiben.

Bis Ende Juli hatten die Norderneyer Insel-Drohnen reichlich Frauenbesuch vom Festland: „3000 Königinnen summen den Sommer über im Bereich der Belegstelle herum“, erzählt der Imker.

Züchtet Carnica-Bienen: In Immenhausen hat Imker Wolfgang Fischer viele Bienenbeuten aufgestellt. Seit 40 Jahren züchtet der 67-Jährige Bienenvölker der sanftmütigen Rasse. © Tanja Temme

Dass der Hochzeitsflug für die männlichen Tiere nicht gut endet, berichtet auch Fischer: „Sobald die Königin zehn Tage alt ist, fliegt sie bei sonnigem Wetter mehrfach aus, um sich mit bis zu 15 Drohnen zu paaren.“ Viele männliche Bienen warten auf sogenannten Drohnensammelplätzen auf die Königinnen, von denen schließlich nur einige wenige zum Zuge kommen. „Nach der Befruchtung stirbt der Drohn – und die anderen werden nach einem Monat aus dem Stock vertrieben, da man sie nicht mehr braucht“, erklärt Fischer. „Männliche Bienen haben es schwer im Bienenstaat, der die meiste Zeit eine reine Frauenwirtschaft ist.“ Nach dem Hochzeitsflug geht es in den Einwabenkästen zurück nach Nordhessen. „Bis zu 30 Prozent Verluste habe ich da schon“, sagt Fischer.

Daheim bekommt die befruchtete Königin einen neuen Bienenstock mit Arbeitsbienen zugeteilt. Auch wenn der Imker nur wenig Probleme mit der Varroa-Milbe hat, so untersucht er seine Waben stets mit einer Lupe nach den Schädlingen. Wenn er Milben entdeckt, behandele er den Stock mit Oxalsäure.

Im nächsten Jahr kann Fischer erstmals aus den neu gegründeten Völkern Honig ernten. Ab Ende August bereitet sich das Bienenvolk langsam auf den Winter vor. Ab Oktober fliegen die kleinen Tiere nicht mehr aus. Und auch für Wolfgang Fischer steht dann weniger Arbeit an.

Die besondere Paarung auf Norderney kostet auch Geld: „ Ungefähr 25 Euro pro Königin“, erklärt der Imker. Am Ende lohne sich die Investition aber. Für ein Bienenvolk werden zwischen 100 und 400 Euro bezahlt, erklärt der Imker. (Tanja Temme)