Bauer sucht Frau: Darum macht Cowboy Uwe aus dem Kreis Kassel in der Fernseh-Show mit

Bauer sucht Frau 2020: Am Montag (01.06.2020) startet die neue Staffel der RTL-Show mit Inka Bause. Cowboy Uwe aus dem Kreis Kassel erzählt, warum er an der Kuppel-Show teilnimmt.

Bei „Bauer sucht Frau“ sucht Inka Bause auf RTL wieder Liebe für Landwirte.

Am Montag (01.06.2020) geht es um 19.05 Uhr los.

Mit dabei ist dieses Jahr der Cowboy Uwe aus dem Kreis Kassel.

Kassel - Hofgeismar im Kreis Kassel – Eine große Ranch, viel Land, Pferde und Sonnenuntergänge auf der Veranda – das klingt wie ein Cowboy-Traum aus Kindertagen. Für Uwe Apel ist es Realität. Aber etwas fehlt ihm noch zum Glück: die richtige Partnerin. Deshalb hat sich der Pferdewirt und gelernte Einzelhandelskaufmann bei der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ beworben.

Bauer sucht Frau 2020 (RTL): Uwe aus dem Kreis Kassel sucht die Frau fürs Leben

„Ich suche die Frau fürs Leben“, sagt der 54-Jährige Pferdewirt aus dem Kreis Kassel. Er dachte schon einmal, dass er sie gefunden hätte, wurde aber schwer enttäuscht. Kurz vor der Hochzeit verließ seine damalige Partnerin den Cowboy und seine Ranch im Reinhardswald.

An Frauenkontakt mangelt es Uwe Apel seitdem zwar nicht, aber die richtige Partnerin war bisher noch nicht dabei. „Ich kenne zwar genug Frauen, aber es muss halt passen“, erklärt er. „Das Feuer muss überspringen, die Begeisterung füreinander.“ Das hofft er nun bei Bauer sucht Frau zu finden.

Bauer sucht Frau 2020 (RTL): Inka Bause besuchte Uwe auf seiner Ranch

Eine Freundin hat ihm dazu geraten, sich bei Bauer sucht Frau bei RTL zu bewerben. Im November vergangenen Jahres wandte er sich dann an den Privatsender. „Ein paar Stunden später kam der Anruf und sie wollten wissen, ob ich es ernst meine“, erinnert sich der in Kassel geborene Uwe Apel. Dann dauerte es etwas, bis der Ball ins Rollen kam.

Uwe Apel musste sich einem Telefoninterview stellen, bevor im Februar Aufnahmen auf seinem Hof für das Casting für Bauer sucht Frau 2020 (RTL) gemacht wurden. „Das war sehr intensiv und ehrlich, aber auch schön und spannend“, sagt der Country-Fan, „aber ich habe da wenig Berührungsängste und bin sehr offen.“

Bauer sucht Frau 2020 (RTL) Inka Bause unterstützt Cowboy Uwe aus dem Kreis Kassel

Da half ihm auch, als die Moderatorin von Bauer sucht Frau (RTL), Inka Bause, Anfang Mai zu ihm auf den Hof im Kreis Kassel kam. Zehn Stunden lang haben sie für die Vorstellungsfolge gedreht und dabei viel Spaß gehabt. „Das war super lustig“, sagt Uwe Apel, „wir haben viel gelacht.“

Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihm, dass die aus der ehemaligen DDR stammende Inka Bause eigentlich einen Berliner Dialekt spricht, „aber wenn die Kamera angeht, switcht sie gleich auf Hochdeutsch.“

Bauer sucht Frau 2020 (RTL): Uwe aus dem Kreis Kassel liebt Musik und Tanz

An dem Drehtag zu Bauer sucht Frau (RTL) zeigte Uwe Apel nicht nur viel von seinem Hof im Reinhardswald (Kreis Kassel), sondern auch von seinem Leben. Das besteht nämlich nicht nur aus der Ranch und der Arbeit mit den Pferden, wenngleich diese ihm viel bedeutet. „Ich habe ja noch andere Hobbys“, erklärt Uwe Apel. „Nach der Ranch kommt erst mal die Jagd, dann Musik machen und Tanzen.“

Bereits in der Schulzeit fing er damit an. Erst am Schlagzeug, weil man dabei aber so schlecht singen kann, wechselte er an die Gitarre. So entwickelte sich auch seine Liebe zur Countrymusik. Mit 20 kam dann die Leidenschaft für das Reiten dazu, aus der sich sein Ranchbetrieb entwickelte.

Bauer sucht Frau 2020 (RTL): Frauen können Uwe aus dem Kreis Kassel einen Brief schreiben

Bei der RTL-Sendung Bauer sucht Frau mitzumachen, ist für Uwe Apel aus dem Kreis Kassel eine besondere Erfahrung. „Na klar bin ich aufgeregt, aber ich freue mich auch total“, sagt er. „Jetzt bin ich erst mal gespannt, wer sich über die Briefe überhaupt bewirbt und wer dann kommt.“

Darauf muss der Pferdewirt allerdings noch etwas warten, die Dreharbeiten beginnen erst im Sommer. Frauen, die sich für Uwe Apel interessieren, haben also noch etwas Zeit, sich für den Junggesellen zu bewerben.

Das ist noch etwa fünf Wochen lang möglich. Für Uwe Apel ist jedenfalls klar: „Ich würde mich schon gerne wieder richtig verlieben.“

Von Sarah Schneider

Termin: Vorstellungsfolge mit Uwe Apel: Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern, Montag, 01.06.2020, um 19.05 Uhr auf RTL

Video: Bauer sucht Frau - Das ist der Beziehungsstatus von Moderatorin Inka Bause

Glomex: Bauer sucht Frau 2020 auf RTL: Inka Brause Beziehungsstatus

