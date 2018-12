Das Internet fährt mit

Noch wenig Andrang: Eine gute Handvoll Fahrgäste stieg am Sonntagmorgen im Hofgeismarer Bahnhof in den neuen RRX ein. Auch von außen beeindruckte der Zug mit seinem modernen Design.

Ganz leise fuhr der neue Rhein-Ruhr-Express am Sonntagmorgen erstmals in den Hofgeismarer Bahnhof ein. Schaulustige hatte der neue Zug nicht angezogen, auch das Wetter war dafür wenig einladend.

Allerdings stieg eine Handvoll Fahrgäste beim letzten Stopp vor Kassel ein und auch aus. Darunter war Oliver Mantel, der frühmorgens kurz nach 6 Uhr in Dortmund mit dem RRX auf die Reise begeben hatte.

Ansprechende Ausstattung

Der Zug sei wirklich komfortabel, habe schöne, bequeme Sitze und insgesamt eine ansprechende Ausstattung, berichtete Mantel von seinen ersten Erfahrungen. Gut habe auch das Internet funktioniert, die Verbindung sei sogar in Waldgebieten nicht abgerissen. Als Bereicherung empfand er die Steckdosen an den Sitzplätzen, die in der zweiten Klasse zwischen zwei Sitzplätzen angebracht sind.

„Außerdem gibt es Leselampen“, ergänzte ein anderer Mitreisender. Einzig die Auskunft über weitere Verbindungen auf den Monitoren sei nicht ganz vollständig gewesen, doch da könne man zu Beginn drüber hinwegsehen, ergänzte Mantel.

Auch Zugführer Andreas Nolting schien sein neuer Arbeitsplatz gut zu gefallen. Gut gelaunt blickte er im Hofgeismarer Bahnhof vor der Weiterfahrt aus dem Fenster des Führerstands, bevor er den grau-orangefarbenen Riesen wieder in Gang setzte.