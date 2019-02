Grebensteiner Carnevals Club stellte Mammutprogramm auf die Beine

Mit Marschtanz und Rollator-Show

+ Vorzeigegarde: Perfekt einstudiert hatte die Prinzengarde ihre Tänze (links). Nach 15 gemeinsamen Auftritten verabschiedeten sich Carmen Osterberg und Hannelore Schützeberg (rechts) von ihrem Publikum.

Karneval in Grebenstein funktioniert in etwa so: Erstmal das Publikum mit Garde und Co langsam einstimmen, dann mit flotten Tänzen Bewegung in die Reihen bringen und schließlich mit den Urjecken die Stimmungskurve steil nach oben anpeilen.