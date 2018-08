Wir lieben die Wortschätzchen

Hofgeismar. Die erste Runde unseres neuen Ratespiels „Wortschätzchen“ wurde sehr gut von unseren Lesern – und Zuschauern – angenommen. Deshalb zögern wir nicht lange und fordern Sie gleich dazu auf, wieder mit zu rätseln. Welcher Begriff wird wohl in diesem Monat umschrieben?

In unserem Gewinnspiel „Wortschätzchen“ beschreiben Kinder der integrativen Kindertagesstätte Adolf-Häger-Straße aus Hofgeismar einen Begriff, der unmittelbar mit einem Sponsoren zu tun hat, dessen Anzeige Sie hier auf der Seite sehen. Die sechsjährigen Jungen und Mädchen, die nach den Sommerferien in die Schule kommen, haben sich alle Mühe gegeben, die Begriffe klar und deutlich zu erklären. Aber manchmal muss man doch noch ein wenig grübeln, was die Kinder dort beschreiben.

Download PDF der Sonderseite Wortschätzchen Die „Wortschätzchen“ werden den Ratefreunden monatlich in kleinen Filmen vorgestellt, die man zum einen in den Sälen 1, 3 und 8 des Cineplex Warburg vor dem Hauptfilm sehen kann. Außerdem kann man sie selbstverständlich in der Online-Präsentation der HNA unter www.hna.de/hofgeismar finden.

Einen Monat Zeit haben die Teilnehmer, das aktuelle Lösungswort der HNA mitzuteilen, um an der Auslosung der Gewinne teilnehmen zu können.

Tolle Preise

Zu gewinnen gibt es attraktive Gutscheine. So erhalten die drei Gewinner des aktuellen Wortschätzchens je einen Gutschein im Wert von 100 Euro, der in der Ess-Bar V. Seider eingelöst werden kann. Die Gewinner werden zeitnah von der HNA benachrichtigt und anschließend den Lesern vorgestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Ratespaß mit unseren „Wortschätzchen“. (zgi)