Volle Wartezimmer: Kinderärzte auch im Kreisteil Hofgeismar am Limit

Kassel/Hofgeismar. Auch die Kinderärzte aus dem Kreisteil Hofgeismar haben immer mehr zu tun. Manche Eltern kommen mit ihren Kindern sogar aus anderen Bundesländern.

Die Kinder- und Jugendärzte in Stadt und Landkreis Kassel schlagen Alarm: Sie warnen vor einer Unterversorgung. Schon jetzt seien die Wartezimmer überfüllt, neue Patienten aufzunehmen, werde immer schwieriger. Das Problem werde sich in den kommenden Jahren verschärfen, warnt der Obmann der nordhessischen Kinderärzte, Thomas Lenz. „Es gibt weniger Ärzte bei gestiegenen Anforderungen.“

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) gibt es in Kassel 19,5 Arztsitze, im Landkreis Kassel 14. Gemessen an der Bedarfsplanung liegt damit eine Überversorgung vor. Die Zahlen seien jedoch „hoffnungslos veraltet und realitätsfern, leider aber immer noch Maßstab“, kritisiert die Sprecherin des Hessischen Landesverbandes der Kinderärzte, Barbara Mühlfeld.

Das spüren auch die Kinderärzte bei uns in der Region. Sie nennen gleich mehrere Gründe für die zunehmende zeitliche Belastung. Einerseits würden wieder mehr Kinder im Landkreis geboren, betonen Kinderarzt Heiko Backes aus Hofgeismar und seine Immenhäuser Kollegin Sabine Pfeffer, die jeweils eine Gemeinschaftspraxis betreiben. Im letzten Jahr gab es im Landkreis Kassel laut dem Statistischen Landesamt 2051 Geburten – im Jahr 2012 waren es nur 1609.

Zudem würden Kinderärzte immer älter, sagt Backes. Es fehle gleichzeitig jedoch an Nachwuchsärzten, die sich in ländlichen Regionen niederlassen wollen. Hinzu kommt laut dem Hofgeismarer Kinderarzt, dass auch die Zahlen der Allgemeinmediziner rückläufig sind. Deswegen würden auch Jugendliche, die eigentlich schon bei einem Hausarzt sind, wieder einen Kinderarzt aufsuchen. Auch der Mangel an Kinderärzten in anderen Regionen mache sich bemerkbar. Zum Beispiel behandele man viele Kinder, die aus Warburg in Nordrhein-Westfalen kommen, sagt Backes.