Kirmesumzug in Calden: Ekel-Wurst und Klima-Greta zierten die Wagen

Einmal wieder herrschte Ausnahmezustand bei den Cällischen: Laut und lustig ging es am Sonntagnachmittag beim Caldener Kirmesumzug zu, an dem 34 Wagen und Fußgruppen teilnahmen.

Fast zwei Stunden lang wurde von den Akteuren auf der zwei Kilometer langen Strecken mächtig Rabatz gemacht, gesungen, getanzt und mit humorvollen Ansagen das Publikum zum Schmunzeln gebracht.

Bis auf ein paar Wenige hatten sich die meisten Wagengruppen überregionalen Themen angenommen, so etwa den Wurst-Skandal, Klima-Greta oder die Thomas Cook-Pleite auf die Schippe genommen. Mit einem im Rad laufenden, also vermeintlich stromerzeugenden Schweinchen, spielten die „Spitzbuben“ auf einen örtlichen Fleischer an, der eine Ladestation für Elektroautos eingerichtet hat.

Ein Hingucker war zudem der „30-Jahre Mauerfall-Wagen“, wo in aufweniger Art und Weise Checkpoint Charly nachgebaut worden war. Eine Stretch-Limousine hatten die „Püppies“ geordert, die Lagerfelds so verhassten Jogginghosen aufs Korn nahmen.

+ Die Hegerweg-Gruppe nahm die Cook-Pleite ordentlich aufs Korn. © Tanja Temme

Wie immer führten die Kirmesburschen den Umzug an, der Tanzbär und sein Führer bespaßten die Zuschauer und natürlich regnete es Unmengen von Bonbons. Handgemachte Musik zum Mitsingen gab es von den Eberschützer und Helmarshäuser Musikzügen und laute Hits von den Wagen. Die Stimmung wurde zur Halbzeit etwas getrübt, da einer der Umzugsteilnehmer vom Wagen gestürzt war, sich eine Fraktur zugezogen hatte.