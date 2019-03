Škoda Service in Hofgeismar jetzt neu entdecken

Hofgeismar. Ab sofort ist das Autohaus Ostmann Škoda Service-Vertragspartner am Standort Hofgeismar.

Flächendeckender Service in der Region

„Die Škoda Kunden und Interessenten in der Region haben jetzt die Wahl, in welchem Betrieb sie nun unsere Servicedienstleistungen annehmen wollen“. „Wir wollen in der Nähe des Kunden bleiben - das ist uns sehr wichtig“, so Inhaber Reinhard Ostmann.

Neben dem bestehenden Škoda Service Standorten Niestetal, Bad Arolsen, Wolfhagen und Melsungen, kann nun auch die gesamte Bandbreite an Dienstleistungen in Hofgeismar abgerufen werden.

Als reiner VW Servicebetrieb im Januar 2017 gestartet, hat er sich bestens entwickelt und in der Region etabliert. Die Abteilungen Service, Werkstatt, Teiledienst sowie der Verkauf arbeiten vor Ort Hand in Hand und haben so eine optimale Basis in allen Bereichen geschafften. „Die logische Konsequenz war es den nächste Schritt zu gehen – ein Škoda Servicevertrag, so Serviceleiter Michael Schmidt.

+ © Autohaus Ostmann KG

Umfangreicher Service, aktuelle Technik und geschultes Fachpersonal

Neben einem 24-Stunden-Notdienst, Express-Service für kleinere Reparaturen, Werkstatt Ersatzmobilität sowie einem Hol- und Bringdienst bleiben keine Wünsche offen“. „Škoda Gebrauchtfahrzeuge sowie alle anderen Marken konnten wir bisher mit unseren Servicedienstleistungen bedienen. Jetzt kommen auch ganz offiziell Škoda Fahrzeuge mit allen Dienstleistungen innerhalb der Neuwagengarantie hinzu, so Schmidt weiter.“

Gebrauchtwagen zu top Konditionen

Auch im Verkauf zeigt man sich sehr zufrieden. Der Gebrauchtwagenmarkt hat sich im Vergleich zum Neuwagenmarkt in den letzten Monaten sehr gut entwickelt und die Nachfrage nach „guten Gebrauchten“ steigt, so Verkaufsberater Carsten Gustmann. Aktuell hat der reine Gebrauchtwagenstandort an die 50 Fahrzeuge auf dem Hof stehen. „Die Autos finden sehr schnell einen neuen Besitzer, so dass wir stetig neue Fahrzeuge ankaufen müssen, so Verkaufsberater Jakob Simon“. Des Weiteren hat man als Interessent stetig eine große Auswahl an Jahreswagen, Tageszulassungen, Neuwagen sowie über 600 Qualitätsgebrauchtwagen im Pool der Ostmann Gruppe. Infos zur Ostmann Fahrzeugbestand finden man unter:

www.autohaus-ostmann.de/de/fahrzeuge

Weitere Informationen rund um die Themen Verkauf und Service finden Interessierte direkt vor Ort im Autohaus Ostmann, Am Jahnsportplatz 4-8, 34369 Hofgeismar, Tel. 5671 50777-10 oder im Internet unter

www.autohaus-ostmann.de