Nach Wilke-Skandal im Fokus: Lebensmittelüberwachung im Kreis Kassel fast im Soll

Planstellen sind besetzt

+ © Archiv: Axel Schwarz Ein Kontrolleur prüft die Buffet-Temperatur. © Archiv: Axel Schwarz

Der Wilke-Skandal brachte das Thema der Lebensmittelkontrolle in den Mittelpunkt. Bundesweit fehlt es in diesem Bereich an Personal. Im Kreis Kassel sieht es besser aus.