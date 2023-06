Krisen verstärken Symptome - Folgen von Corona und Krieg belasten weiterhin

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Krisen im Zuge des Ukraine-Krieges belasten weiterhin die psychische Gesundheit – auch Menschen im Kreis Kassel sind betroffen.

Kreis Kassel – Die Folgen von Corona wirken sich vor allem negativ auf die psychische Gesundheit von Menschen aus, die von Risikofaktoren betroffen sind, sagt Dr. Matthias Bender, Klinikdirektor der Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Kassel und Hofgeismar sowie Direktor des Vitos Klinikums Kurhessen mit Standorten unter anderem in Bad Emstal und Kassel. Risikofaktoren seien zum Beispiel ein niedriges Einkommen, soziale Isolierung oder das weibliche Geschlecht.

Bei Menschen, die bereits vor der Pandemie an einer psychischen Erkrankung gelitten haben und von Risikofaktoren betroffen sind, haben die Auswirkungen von Corona die bestehenden Symptome noch verstärkt oder zu Rückfällen geführt – zum Beispiel bei Suchterkrankten. Auch wahnhafte Gedanken wurden durch die ständige Beschäftigung mit Corona gefördert, berichtet Bender. „Zwischen Corona und der Psyche gibt es eine bidirektionale Beziehung.“ Das heißt: Nicht nur die Psyche wird von Corona beeinflusst, sondern Menschen mit einer psychischen Erkrankung wie etwa ADHS, Depressionen oder einer bipolaren Störung haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Corona zu erkranken.

Was viele Menschen auch momentan noch aufarbeiten müssten, sei die Trauerbewältigung. „Während der Pandemie waren die Möglichkeiten, sich von einer sterbenden Person richtig zu trennen, eingeschränkt“, so Bender. Dadurch sei der normale Trauerprozess gestört worden. Nicht zu vergessen seien die Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die insbesondere wegen der Pandemie einer hohen psychischen Belastung ausgesetzt waren und nicht selten unter dem Burnout-Syndrom leiden.

Während manche die psychischen Belastungen durch Corona noch nicht überwunden hatten, kam das nächste Ereignis mit enormer Tragweite hinzu: Der Ukraine-Krieg. Dr. Matthias Bender berichtet, dass vor allem Schlafstörungen infolge des Krieges zugenommen hätten. Die ständige Präsenz des Krieges in den Medien tue ihr Übriges. Die Sorgen aufgrund der Folgen des Krieges und der Krisen „raube den Schlaf“ und fördere sogar Panikattacken. Bei Kriegsflüchtlingen würden teilweise Traumata reaktiviert. Für Menschen, die zu psychischen Störungen neigten, könne die momentane „inflationäre Krisensituation“ Symptome generell verstärken.

Doch all das ist stark individuell, erklärt Matthias Bender. Viele hätten keine Verschlimmerung ihrer Symptome erlebt und seien „besser gerüstet“, um die Folgen von Corona oder des Krieges zu bewältigen. Das träfe vor allem auf diejenigen zu, die bereits vor der Pandemie eine Therapie gemacht oder sich generell Hilfe gesucht hätten. Das bestätigt auch Michael ruh, Psychologe und Mitglied der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH). Er sagt außerdem, dass die Rate an psychischen Erkrankungen über die letzten 30 Jahre relativ gleichbleibend sei. Krisen könnten allerdings zu einer zeitweise höheren Rate führen, die dann wieder abnehme.

Mittlerweile würden sich außerdem mehr Menschen bei psychischen Belastungen oder Erkrankungen Hilfe holen, da eine Enttabuisierung dieser Krankheiten stattgefunden habe. „Das ist auch gut so“, sagt ruh. Es gebe zudem mehr Angebote und Beratungsstellen – der Zugang zu unterstützenden Angeboten sei insgesamt besser geworden. „Eigentlich ist das ein gutes Zeichen.“ (Natascha Terjung)

Zugang zu Hilfe erschwert

Der Sozialpsychiatrische Dienst der Region Kassel gab auf HNA-Anfrage an, dass sie keine belastbaren Zahlen im Bezug zum Anstieg von Ängsten oder Depressionen aufgrund der Pandemie nennen können.



Menschen, die sich an den Sozialpsychiatrischen Dienst gewendet haben, hätten aber wiederholt beklagt, dass es wegen der Coronaverordnungen nur eingeschränkte therapeutische und unterstützende Möglichkeiten des psychiatrischen Hilfesystems gegeben habe. Auch der Zugang zum Hilfesystem wurde erschwert, heißt es vonseiten des Gesundheitsamtes. Mitarbeiter des Hilfesystems kritisieren das und warnen vor den Folgen, heißt es vonseiten des Gesundheitsamtes.



Die Auswirkungen der Sorgen und Nöte der betroffenen Menschen in Verbindung mit der erschwerten Versorgung würden sich erst jetzt nach der Pandemie zeigen. Erst jetzt werde deutschlandweit begonnen, objektivierbare Daten wie zum Beispiel Krankheitsdiagnosen, Dauer und Anzahl der Krankenhausaufenthalte auszuwerten, um die Auswirkungen einschätzen zu können.



Der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes Kassel unterstützt Menschen in Stadt und Landkreis, die unter anderem an psychischen Erkrankungen leiden oder sich in psychischen Krisensituationen befinden.