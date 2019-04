Küchen mit Herz und Verstand, die den Preis wert sind!

Wer im Küchenstudio GERHOLD seine Küche kauft, kann sich sicher sein: Hier kommen nur ausgewählte Qualitäten und Markenwarte auf den (Küchen)Tisch und das hat natürlich seinen Wert.

Denn nicht alleine das Material, die Verarbeitung und Technik machen eine qualitative Küche aus – sondern auch ein ausgereiftes Design und die Langlebigkeit der Produkte. Nicht zuletzt die kompetente Beratung sowie das Können des jeweiligen Küchenplaners zählen zu entscheidenden Faktoren für die Herstellung einer individuellen „Lieblingsküche“. Und das Alles zahlt sich aus – auf lange Sicht gesehen und in der täglichen Freude, in etwas Bleibendes investiert zu haben.

Markenware ist Programm

Bei GERHOLD kommen in erster Linie bewährter Hersteller bei der Planung einer neuen Küche zum Einsatz. Produktgarant mit besonderen Eigenschaften: besonders vielfältig in den Stilrichtungen, besonders exakt in der Verarbeitung, besonders wertbeständig. Ob die Designküchen für Individualisten, die Stilküchen für den Extravaganten oder Küchenkonzepte für Minimalisten – das Ideenspektrum ist unausschöpflich und besticht durch flexible Planungsmöglichkeiten.

Und wenn die neue Küche etwas kleiner sein darf, aktiviert das GERHOLD-Team die Hausmarke "YOUNG DESIGN". Aber auch die steht der großen Marke in fast nichts nach – außer vielleicht im Preis... Denn hier bekommt der Kunde eine Küche mit "allem Drum und Dran" ab ca. 5.000,- EUR, inklusive Lieferung/Montage sowie der bewährten Küchen Gerhold-Service-Leistungen.

Küchentechnik – leichte Bedienbarkeit und hoher Komfort

Ebenso anspruchsvoll, wie das Gerhold-Team bei der Auswahl der Küchenmöbel ist, stellt es auch an das Elektrogeräte-Angebot hohe Anforderungen. Fundierte Technik, den Blick immer auf die Umwelt- und Energieaspekte gerichtet. Darum sind deutsche Markenhersteller wie Siemens oder Miele die Bürgen für technischen Fortschritt. "Das gibt unseren Kunden die Sicherheit, das diese Geräte einwandfrei funktionieren und genauso lange halten, wie die gesamt Küche.“ so Sylke Gerhold-Schütz, die Inhaberin. Dank eigener Schreinerei und dem Know-how der spezialisierten Fachkräfte ist bei Gerhold ein maßgeschneiderter Küchen-Einbau garantiert. Dabei sind alternative Raumkonzepte mit schwebenden Küchen ebenso umsetzbar, wie der gesamte Innenausbau, der Einbau von Apotheker- oder Eckschränken sowie integrierten Abfallsystemen. Auf Wunsch präsentiert das Gerhold-Team auch Ideen zu Licht- oder Farbkonzepten. Ein Besuch der über 800 qm großen Küchenausstellung in Holzhausen lohnt sich in jedem Fall – in der stets aktuellen Präsentation erleben die Besucher tolle Küchen live und in Farbe!