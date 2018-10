Land Hessen investiert über 12 Millionen Euro in die Sababurg 

Sababurg/Wiesbaden. Das Hotel- und Restaurantgebäude an der Sababurg soll abgerissen und neu aufgebaut werden. Das Land Hessen stellt dafür in den kommenden Jahren 12 Millionen Euro zur Verfügung.

Das gab Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer bekannt. Nach dem Auszug der langjährigen Pächter im Frühjahr dieses Jahres begann das Land als Eigentümer mit der Erneuerung des Westturmhelms. Diese soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Parallel unterzog der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) die Sababurg einer intensiven baulichen Bestandsaufnahme und leitete die Planungen für die nötigen umfangreichen Sanierungsmaßnahmen ein. Die Planungen konnten laut Ministerium nun abgeschlossen werden.

Das Modernisierungskonzept sieht vor, dass der über 40 Jahre alte Hotel- und Restaurantanbau erneuert wird. Die Untersuchungen ergaben, dass die Grundsubstanz des Gebäudes stärker beeinträchtigt ist. Den Hotelgästen werden künftig etwa 40 moderne Hotelzimmer zur Verfügung stehen, gut doppelt so viele wie bisher. Die heutigen Anforderungen an einen Hotel- und Restaurantbetrieb seien deutlich andere als noch vor 30 Jahren, erklärte der Minister gestern.

Dies betreffe etwa Sanitäranlagen, Barrierefreiheit, Energieeffizienz, aber auch eine zeitgemäße Aufteilung der Räume. „Mit den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen möchten wir einen erfolgreichen Betrieb der Sababurg als Hotel, Restaurant und Veranstaltungsort auch für die Zukunft ermöglichen“, sagte Finanzminister Schäfer. Die Investition in den Tourismus- und Wirtschaftsstandort Nordhessen werde die Attraktivität der Sababurg mit Sicherheit weiter steigern.

Die Neuausschreibung des Pachtverhältnisses ist parallel zu den Sanierungsarbeiten geplant. Nach jetziger Planung sollen diese im Jahr 2022 beendet sein.

Sanierung des Hotels lange überfällig

Nachdem das Land bereits alle historischen Teile der Sababurg saniert hat, verzögerte sich die lange geplante Sanierung des Hotels wiederholt. Die bisherigen Pächter zogen erst aus, nachdem sie gegen die Kündigung klagten, sich aber dann mit dem Land einigten. Die Schlossruine wurde vor fast 50 Jahren großzügig ausgebaut, was inzwischen aber nicht mehr zeitgemäß ist, wie das Land Hessen erklärte.

Die weithin bekannte Sababurg solle auch in Zukunft ein attraktives Tourismusziel in Nordhessen bleiben. Zum Modernisierungskonzept gehören auch die Instandsetzung der Toiletten im Kioskgebäude, Umbauten im Kanzleigebäude, ein neues Dach sowie Arbeiten z. B. am Parkplatz. Die neu eingerichtete Außenbewirtschaftung soll auch während der Bauarbeiten in den Sommermonaten bestehen bleiben. Jetzt beginnen die Detailplanungen.