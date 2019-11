Zur Neueröffnung gab’s Bauchtanz

Restaurant Leon ist nach dem Wasserschaden wieder zurück

Groß war der Schreck, als Ali Qureshi den Wasserschaden bemerkte, den eine Kaffeemaschine in seinem Restaurant Leon in Gieselwerder angerichtet hat. Doch der Gastronom sah das Malheur als Chance und nahm eine Grundrenovierung in Angriff. Nun präsentiert sich das Leon in vollkommen neuer Pracht.

„Hier ist alles neu“, lacht Ali Qureshi, „nur das Team ist das alte geblieben!“ Und das ist auch gut so. Denn die Kunden des Leon wissen die Herzlichkeit und Gastlichkeit zu schätzen, mit der man in dem Restaurant empfangen wird.

Im vierten Jahr betreibt Ali Qureshi nun schon das Leon. Die ersten zwei davon als Pächter, danach als Eigentümer. Ihm ist nicht nur der interessante italienisch-mediterrane Mix wichtig, den seine Küche bietet, er setzt vor allem auf Qualität. „Ich sage meinen Mitarbeitern immer, dass sie alle Gerichte so sorgfältig und mit Hingabe zubereiten sollen, als wollten sie sie selbst essen“, erklärt Qureshi, der neben dem Restaurant, das im Sommer auch die Schwimmbadgäste bestens versorgt, noch einen angeschlossenen Döner-Laden betreibt. Nicht nur im Sommer ist das Eis aus dem Leon ein Renner, der sehr gerne genommen wird. Alle Speisen sind auch außer Haus erhältlich und wer mal gar keine Lust hat, im Leon vorbeizuschauen, kann gerne den Lieferservice nutzen.

Um sein Restaurant noch einladender für seine Gäste zu gestalten, hat Ali Qureshi jetzt viel investiert. Neue Böden und Decken, neue Heizung, neues Mobiliar, neue Beleuchtung und auch die Theke ist brandneu. Künftig wird es auch außer einem Baby-Wickeltisch eine Kinderspielecke geben. Denn im Leon sollen sich Gäste aller Altersstufen wohl fühlen. „Die Fenster werden auch noch erneuert“, so der Inhaber, „aber das machen wir, wenn das Leon Urlaub macht.“

Zur großen Neu-Eröffnungs-Party war das Leon in Windeseile ausgebucht. Alle wollten nicht nur sehen, was sich in dem beliebten Treffpunkt getan hat, sie wollten das leckere Buffet nicht verpassen und vor allem natürlich auch einen Blick auf die attraktive Bauchtänzerin werfen, die im Unterhaltungsteil zu sehen war. Die Mischung aus Kulinarik und Kultur kam bei den Gästen bestens an und so war bereits kurz nach der Eröffnung die Stimmung super. Die vielen alkoholischen Spezialitäten, die nicht überall zu haben sind, kamen ebenso an wie zum Beispiel die köstlichen Kaffee-Spezialitäten.

Ausruhen möchte sich Ali Qureshi aber nicht auf seinem Erfolg: „Ich bin sehr dankbar, dass ich in Gieselwerder so gut aufgenommen wurde und dass meine Kunden so sehr zu mir stehen. Ich habe viel Unterstützung und Hilfe von allen Seiten erhalten und kann mich gar nicht genug bedanken. Deshalb wollten wir auch in Zukunft ein vielfältiges Angebot für unsere Gäste bieten.“ Dazu gehören zum Beispiel die Stars, die am 5. Dezember 2019 zu Gast im Leon sein werden: Neben Dummfrager Boris Meinzer und Literatur-Comedian Tim Boltz ist das auch Mentalmagier Lars Ruthe. Darüber hinaus wird es auch in Zukunft Special Events geben. Das können Comedy- oder Krimi-Dinner sein, aber auch eine köstliche Show mit dem Beefer oder die Präsentation der modularen Küche.

„Hier ist immer etwas los“, freut sich Ali Qureshi. Sogar an einem Weihnachtstag und an Silvester haben wir geöffnet. Reservieren Sie sich rechtzeitig einen Platz. Es lohnt sich!“ (zgi)

www.essen-in-oberweser.de