19 gerettete Kitze und ein Beinbruch

Von: Hanna Maiterth

Die Rehkitzretter von Lamerden: Zusammen suchen (von links) Karl-Heinz Müller, Jagdpächter Dr. Rainer Lohmann und der Drohnenpilot Uwe Schneider die im Gras versteckten Jungtiere. © Hannah Maiterth

Mithilfe von Drohnen spürt die Jagdgenossenschaft Lamerden Rehkitze auf. Uwe Schneider erzählt, wie die Arbeit zur Rehkitzrettung genau abläuft.

Lamerden – Seit drei Jahren ist Uwe Schneider als ehrenamtlicher Drohnenpilot für die Jagdgenossenschaft Lamerden im Einsatz. Der 61-Jährige lässt seine Drohnen über die Wiesen und Felder in dem gut 520 Hektar großen Revier surren. Im Frühsommer hilft er auf diese Weise bei der Rehkitzrettung und Richtung Herbst liefert er Luftbilder von den Schäden, die Wildschweine und Co. in den Feldern hinterlassen.

Das acht Helfer umfassende Team um Jagdpächter Dr. Rainer Lohmann (70), zu dem auch Karl-Heinz Müller (70) gehört, konnte in diesem Jahr 19 Kitze vor den Mähdreschern retten. Nach 12 Einsätzen hatten sie rund 200 Hektar Wiese abgesucht. Im Mai und Juni standen sie nicht selten ab vier Uhr in der Früh an den Feldern. Zur diesjährigen Bilanz gehört aber auch ein gebrochenes Bein, berichtet Uwe Schneider schmunzelnd. „Einen Tag vor dem elften Einsatz ist das passiert.“ Eigentlich habe er sich nur schon mal die Wiese anschauen wollen und trat in ein Loch. Ein unschönes Knacken ließ nichts Gutes ahnen.

Versteckt im Gras: Um den Liegeplatz der Tiere zu markieren und sie vor dem Tod durch ein Mähwerk zu schützen, werden die Kitze mit einem großen Korb bedeckt und so in Sicherheit gebracht. © Uwe Schneider/Repro: Hanna Maiterth

Wie viel Arbeit der 61-Jährige dem Team der Jagdgenossenschaft abnimmt und für wie viel Zeitersparnis der Drohnenpilot sorgt, das wurde bei den letzten beiden Einsätzen dann auch wieder deutlich, blicken Lohmann und Müller zurück. „Ohne die technische Hilfe würden wir zehnmal länger nach den Kitzen suchen“, sagt Lohmann. Die Kitze kuschelten sich so gut in ihre Kuhlen im hohen Gras, dass sie vom menschlichen Auge erst spät entdeckt würden.

Mit Hilfe von Drohne und Wärmebildkamera lassen sich die Jungtiere viel besser und vor allem schneller finden. Entscheiden ist aber die Außentemperatur. Kitze hätten eine Körpertemperatur von 23 bis 25 Grad Celsius. Die Umgebung müsste also idealerweise deutlich kälter sein. „Je früher, desto besser. Nach 11 Uhr ist es unmöglich, mit der Wärmebildkamera Kitze zu finden“, weiß Schneider. Denn dann würde jeder Stein als Wärmequelle auf dem Bildschirm aufpoppen.

Rehkitzrettung in Lamerden: Tiere werden mit einem großen Korb geschützt

Der Bildschirm ist Teil der Drohnen-Fernbedienung, die Schneider nun zeigt. Ähnlich einem Bauchkasten schnallt er sie sich beim Einsatz um. Die Kitze erscheinen dort auf dem Bildschirm als helle Kleckse. Per Walkie-Talkie werden die anderen, die sich um das Feld platzieren, benachrichtigt. Sie stülpen dann an Ort und Stelle einen großen Korb über die gefundenen kleinen Tiere und platzieren einen Warnkegel darauf. „So müssen wir die Kitze nicht anfassen“, erklärt Karl-Heinz Müller. Denn selbst unter Einsatz von Handschuhen und Grasbüscheln sei die Gefahr groß, einen menschlichen Geruch an ihnen zu hinterlassen. Dann nehmen die Mütter ihre Kinder aber nicht mehr an.

Wärmebildkamerafoto: Oben im Bild ist ein Mensch zu sehen, der kleine Punkt vorn ist ein Kitz. © Uwe Schneider/Repro: Hanna Maiterth

Bestimmt sechs Stunden ist die Gruppe jedes Mal im Einsatz. Einige sind schon in Rente, andere müssen danach noch an die Arbeit. In der Regel stünden an einem Morgen verschiedene Wiesen auf dem Plan. Um die 30 Eigentümer und Pächter seien es, die sich bei der Jagdgenossenschaft meldeten. Eine besondere Herausforderung sei dementsprechend die Koordination der Anfragen. Dr. Rainer Lohmann ist Ansprechpartner und teilt ein.

Die Zusammenarbeit mit den Landwirten funktioniere zum Glück gut, auch weil das Bewusstsein für die Rehkitzrettung da sei. Das sei nicht überall so. Pro Jahr würden 100 000 Tiere plus eine Dunkelziffer auf diese Art sterben. „Wer die Jagdpächter nicht informiert oder selbst seine Felder absucht, nimmt das Töten eines Wirbeltieres billigend in Kauf“, sagt Lohmann und ergänzt: „Erst jetzt wurde jemand deswegen für drei Jahre verknackt.“

Dabei sei es ein gutes Gefühl, ein Kitz in der Wiese zu entdecken und damit das Leben zu retten, sind sich die drei Männer einig. Kontakt: Die Jagdgenossenschaft Lamerden sucht schon jetzt nach Helfern für die Rehkitzrettung im nächsten Jahr. Interessenten können sich melden per E-Mail an rlohmann@gmx.net. (Hanna Maiterth)