Bahnunfall bei Lamerden mit Geldstrafe geahndet – Beschuldigter fehlt erneut bei Gerichtstermin

Von: Hanna Maiterth

Leichtverletzte Personen und ein Schaden in Höhe von 200 000 Euro. Das war das Ergebnis eines Bahnunfalls Ende Februar 2022 zwischen Lamerden und Eberschütz. Der Unfall soll passiert sein, weil ein Wachdienstmitarbeiter fälschlicherweise meldete, dass die Strecke frei wäre. (Symbolfoto) © picture alliance / Wolfram Stein

Ende Februar 2022 kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Lamerden und Eberschütz zu einem Unfall, weil ein Wachdienstmitarbeiter fälschlicherweise die Strecke freigab. Nun wurde im Prozess gegen den Mitarbeiter das Urteil verkündet.

Lamerden/Hofgeismar – Leichtverletzte Personen und ein Schaden in Höhe von 200 000 Euro. Das war das Ergebnis eines Bahnunfalls Ende Februar 2022 zwischen Lamerden und Eberschütz. Bei Gleisbauarbeiten streifte ein Regionalexpress einen Bauzug mit Schotterwagen. Der Unfall soll passiert sein, weil ein Wachdienstmitarbeiter fälschlicherweise meldete, dass die Strecke frei wäre. Der Beschuldigte wurde am Dienstag ohne seine Anwesenheit zu einer Geldstrafe verurteilt.

Eigentlich hatte sich der 24-jährige Mann wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und fahrlässiger Körperverletzung vor dem Amtsgericht Kassel verantworten müssen.

Der junge Mann, der aus dem Kreis Recklinghausen im Norden des Ruhrgebiets kommt, war auch zur Verhandlung am Dienstagmittag in die Zweigstelle des Amtsgerichts nach Hofgeismar geladen worden, wie die Richterin bestätigte. Doch erschienen war er nicht. Aufgrund einer Migräne habe er sich am Vormittag krankschreiben lassen, erklärte die Richterin. Das Attest werde noch eingereicht.

Da es bereits der zweite Termin sei, den der Beschuldigte aufgrund von Krankheit nicht wahrgenommen hatte, wie die Richterin erläuterte, einigte sie sich mit der Staatsanwältin auf ein Strafbefehlsverfahren. Dabei handelt es sich um ein vereinfachtes Verfahren.

Wird ein Vergehen als leichte Kriminalität eingestuft, kann das Gericht demnach einen Strafbefehl schriftlich zustellen. Das bedeutet also, für eine rechtskräftige Verurteilung muss keine mündliche Hauptverhandlung geführt werden. Als die Bahnstrecke zwischen Kassel und Paderborn am letzten Februarwochenende im vergangenen Jahr wegen Gleisbauarbeiten gesperrt worden war, habe der 24-Jährige als sogenannter Flankenschutzposten gearbeitet.

Zum Zeitpunkt des Unfalls sei er an einer Weiche im Bahnhof des Liebenauer Ortsteils Lamerden eingesetzt worden. Seine Aufgabe habe darin bestanden, zu melden, ob der Bereich frei von Fahrzeugen ist. Als der Regionalexpress die zweigleisige Strecke in Richtung Warburg passieren wollte, habe der Mann aus dem Ruhrgebiet eine freie Strecke gemeldet.

Urteil im Prozess nach Bahnunfall bei Lamerden gefallen: Freiheits- und Geldstrafe seien möglich gewesen

Dabei soll er sich jedoch in einem Bereich aufgehalten haben, von dem er dies gar nicht habe beurteilen können, das geht aus der Anklage hervor. Weil in dem Bereich ein Bauzug stand, kollidierten die beiden Züge miteinander. Der Zugführer des Regionalzuges und ein Fahrgast wurden leicht verletzt. Außerdem sei ein Sachschaden von 200 000 Euro entstanden.

Laut gesetzlichem Strafrecht wäre sowohl eine Freiheits- als auch eine Geldstrafe möglich gewesen, wie die Staatsanwältin erklärte. Da der 24-Jährige bislang noch keine Strafen begangen habe, einigten sich Staatsanwältin und Richterin auf eine Geldstrafe in Höhe von 3200 Euro, zu zahlen in 80 Tagessätzen mit je 40 Euro.

Der Beschuldigte kann das Urteil des Strafbefehlsverfahrens akzeptieren oder innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen. Dann, so die Richterin, werde es zu einem dritten Termin kommen. In dem Fall aber – und damit anders als bislang – mit Zeugen. (Hanna Maiterth)