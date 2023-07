Erhebliche Beeinträchtigung bis Ende 2023: Brücke bei Liebenau wird voll gesperrt

Von: Bernd Schünemann

Teilen

In Liebenau kommt es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr: Hessen Mobil lässt die Brücke der Landesstraße über die Bahnstrecke zwischen Liebenau und dem Abzweig nach Zwergen reparieren. (Symbolfoto) © Dumnitz

Autofahrer müssen sich im Raum Liebenau voraussichtlich bis Ende 2023 wegen einer Brückensanierung auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen.

Liebenau – Hessen Mobil lässt die Brücke der Landesstraße über die Bahnstrecke zwischen Liebenau und dem Abzweig nach Zwergen reparieren. Dafür muss die Straße in dem Bereich ab kommendem Montag, 24. Juli 2023 bis Ende Dezember voll gesperrt werden. Die Vollsperrung war schon mehrfach angekündigt worden.

Dort müssen die Übergangskonstruktionen ausgetauscht werden, berichtete Hessen-Mobil-Sprecher Marco Lingemann. Diese Bauteile befinden sich jeweils an den Enden der Brücke. Sie dienen dazu, die temperaturabhängigen Verformungen der Brücke auszugleichen. Das Unternehmen nutze die Straßensperrung, um auch Betonteile und Abdichtungen zu erneuern, ergänzte der Behördensprecher. Das Land Hessen investiert in die Erneuerung rund 350 000 Euro.

Für diese Zeit richtet Hessen Mobil eine Umleitung ein: Der Verkehr wird über Zwergen, Niedermeiser, Ersen und Haueda umgeleitet. Allerdings können Lastzüge, die höher als 3,70 Meter sind, die Unterführung der Bahnstrecke bei Haueda nicht passieren. Deshalb gibt es für den Schwerverkehr eine gesonderte Strecke. Die führt über Lamerden, Körbecke, Rösebeck und Daseburg nach Haueda. Hessen Mobil bitte die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Bauarbeiten und Einschränkungen.

Um die Liebenauer in dieser Zeit zu entlasten, will die Stadt eine Umfahrung ermöglichen, die über städtische Feldwege führt, sagte Bürgermeister Harald Munser. Er hat sich dazu am Freitag die Zustimmung von mehreren Fraktionsvorsitzenden geholt. Auf der Umfahrung werden die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer und das zulässige Gewicht auf 3,5 Tonnen beschränkt. Wo notwendig, werde die Nutzung mit einer Einbahnstraße geregelt.

Brückensperrung: Die Bahnüberführung bei Liebenau muss ab Montag, 24. Juli 2023 erneuert werden. (Symbolfoto) © Tanja Temme

Brücke in Liebenau wird saniert: Auch der Busverkehr ist von Beeinträchtigungen betroffen

Munser erwartet, dass es auf den Wegen zu Konflikten kommen könne: Dort seien Fußgänger, Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs. Und er weist darauf hin, dass die Feldwege bei dieser Belastung wohl beschädigt werden. Die Stadt müsse die Schäden beheben.

Auch der Busverkehr ist betroffen. Die Busse der Linie 47 (Vellmar-Nord – Calden/Flughafen Kassel – Liebenau) werden ab der Haltestelle Steinweg in Zwergen über Ost-heim und Lamerden nach Liebenau umgeleitet. Dort wird nur die Haltestelle Schule bedient, teilte der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) mit. Die Fahrzeit nach Liebenau verlängert sich um zehn Minuten. Die Busse der Linie 140 (Hofgeismar – Liebenau – Warburg) werden ab Lamerden nach Liebenau umgeleitet und fahren Ostheim nicht an. In Lamerden wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Der geänderte Fahrplan ist in der NVV-Auskunft und NVV-App hinterlegt. An den betroffenen Haltestellen werden die Fahrplanaushänge ersetzt, kündigte der NVV an. Nach den Sommerferien müssen sich auch Schüler auf Änderungen einstellen. Dann werden auch die Fahrpläne für die Linien 141 (Hofgeismar – Liebenau) und 142 (Hofgeismar – Trendelburg – Liebenau) geändert. Nähere Infos vom NVV dazu vor Ferienende. (Bernd Schünemann)

Informationen unter nvv.de/fahrplanauskunft, nvv.de/baustellen, in der NVV-App am gebührenfreien NVV-ServiceTelefon 0800 /939 0800. Das Servicetelefon ist täglich von 5 bis 22 Uhr besetzt, freitags und samstags bis 0 Uhr.