Hilfe bei Verkehrsunfällen: Neues Fahrzeug für Lamerder Feuerwehr

Von: Tanja Temme

Teilen

Gut ausgestattet: Mehr als 200 000 Euro hat das neue Fahrzeug gekostet. Dieses hat einen hydraulischen Leistungssatz, sodass mit Schere und Spreizer Menschen aus Pkw bei Verkehrsunfällen gerettet werden können. © Tanja Temme

Die Lamerder Feuerwehr hat ein neues Einsatzfahrzeug eingeweiht: Ein Tragkraftspritzenfahrzeug, das vor allem bei Verkehrsunfällen hilfreich ist.

Lamerden – Nach mehr als 30 Jahren war die Technik längst nicht mehr zeitgemäß und der Rost wurde zunehmend mehr: Gemeint ist das alte Einsatzfahrzeug der Lamerder Feuerwehr, das schon vergangenes Jahr durch ein Neues ersetzt wurde. Der neue rote Riese – ein Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser, kurz TSF-W – wurde bei einer Feierstunde vor der örtlichen Dreschhalle an der Diemel eingeweiht.

Seit vergangenem September erfreuen sich Wehrführer Timo Spitzner und seine Einsatzkräfte an dem Nachfolgemodell, was nun endlich der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Da die Wehr häufig zu Verkehrsunfällen gerufen wird, wurde das Fahrzeug mit einem hydraulischen Rettungssatz ausgestattet, also Geräten, mit denen man beispielsweise Autotüren öffnen kann. Von allen sieben Liebenauer Feuerwehren hätten Lamerden und Niedermeiser nun Schere und Spreizer an Bord, erklärte Bürgermeister Harald Munser.

Symbolischer Akt: Bürgermeister Harald Munser übergibt hier Lamerdens Wehrführer Timo Spitzner (von links) den Schlüssel für das neue Einsatzfahrzeug. Mehrere hundert Gäste waren bei der Einweihung dabei. © Tanja Temme

Als weitere Besonderheit verfügt das TSF über eine große hintere Kabine, in der die Einsatzkräfte sich schon während der Fahrt mit Atemschutzgeräten ausstatten können. „Damit wir vor Ort möglichst schnell handeln können“, sagte Spitzner. Außerdem gibt es im Fahrzeug einen Kettensägensatz, einen Stromaggregat und einen Lichtmaßt. Bei der Beschaffung haben Gemeinde und Feuerwehr auch das Gesamtgewicht im Auge behalten: „Es hat eine extrem gute Gewichtsbilanz“, so Munser, bei 6,8 Tonnen Gesamtgewicht inklusive sechs Mann Besatzung und 600 Liter Wasser wäre man immer noch unter 7,5 Tonnen. Das ist wichtig, da man bis zu dieser Gewichtsgrenze das Löschfahrzeug mit einem sogenannten Feuerwehrführerschein fahren darf und nicht extra einen Lkw-Führerschein machen muss.

Da es ein langer Weg ist, ein solches Fahrzeug zu beschaffen, hat es zwei Jahre gedauert, bis das TSF ausgeliefert werden konnte. Haushalt, Leistungsbeschreibung, Ausschreibung, Vergabe und Bau des Fahrzeuges nannte das Gemeindeoberhaupt als abzuarbeitende Stationen. 215 000 Euro hat die Neuerung insgesamt gekostet. „Auf das reine Fahrzeug entfallen 185 000 Euro, der Rest auf die neu beschaffte Beladung, wie beispielsweise der Hilfeleistungssatz“, berichtet Munser.

Altes Feuerwehr-Fahrzeug aus Lamerden ist jetzt in der Ukraine

Gefördert wurde der große Rote mit 47 000 Euro vom Land Hessen und ein kleiner Teil vom Landkreis Kassel, wie er ergänzte. Derzeit ist das TSF das einzige Fahrzeug über das die Lamerder Wehr verfügt. Spitzner hofft, dass sie bald wieder einen Mannschaftstransporter bekommen. Neben Lamerden stattet die Gemeinde Liebenau noch dieses Jahr auch die Zwerger Wehr und in zwei Jahren die Ostheimer mit neuen Einsatzfahrzeugen aus. Zudem soll das Feuerwehrhaus in Liebenau in absehbarer Zeit erneuert werden. Das alte Feuerwehrauto ist übrigens als Spende in die Ukraine gebracht worden. Dort ist es im Kriegsgebiet im Einsatz. (Tanja Temme)