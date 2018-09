Kulturkino in Liebenau gestartet

Liebenau. Ein Projekt „für ganz Liebenau und darüber hinaus“: In der Kulturscheune ist das Kulturkino gestartet.

Mit Filmvorführungen will die Vereinsgemeinschaft das Angebot in der Stadt erweitern – und die Kulturscheune noch besser auslasten.

Das Kulturkino konnte nur gemeinsam umgesetzt werden. Geld kam aus der Förderung der Europäischen Union, der Kreis unterstützte beim Förderantrag. Die Vereinsgemeinschaft beteiligte sich maßgeblich mit Geld und Eigenleistung. Und auch die Stadt Liebenau unterstützte das Vorhaben. 30 000 Euro kostete es, Filme in einer guten optischen und akustischen Qualität in der Kulturscheune zeigen zu können. Und so kamen zur Einweihung die SPD-Europaabgeordnete Martina Werner, der stellvertretende Landrat Andreas Siebert und der Leiter des Servicezentrums Regionalentwicklung, Peter Nissen, in die Kulturscheune.

Werner freute sich über die Einladung nach Liebenau. Denn so könnten die Menschen erfahren, „was aus Brüssel kommt“. Kultur habe im ländlichen Raum einen großen Stellenwert. Deswegen sei das Kulturkino ein Projekt mit viel Nutzen über die Grenzen Liebenaus hinaus. Nach der Straßeneinweihung war der stellvertretende Landrat Andreas Siebert in kurzer Zeit erneut in Liebenau: Das zeuge vom gesunden Vereinsleben in der Stadt, in der die Bürger mitziehen. Die EU-Förderung erinnere an den „europäischen Gedanken“, der derzeit oft in den Hintergrund rücke.

Dietmar Wencek, Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft, erinnerte an die Geschichte der Kulturscheune. 2006 habe man in Liebenau einen Ort für größere Veranstaltungen gesucht – und mit der Scheune gefunden. Die Liebenauer hätten beim Ausbau Eigenleistungen im Wert von 80 000 Euro erbracht. Besonders stolz sei man auf die Fußbodenheizung. Die Schallisolierung müsse noch verbessert werden, sagte Wencek, der das Kulturkino als „eine gute Ergänzung“ ansieht.

Dass es nicht immer ganz einfach ist, mit der Technik umzugehen, hatte unter anderem Bürgermeister Harald Munser im Vorfeld erfahren. „Die Technik möchte beherrscht werden,“ sagte er in der Kulturscheune.

Munser hatte vor der Eröffnung den Ortsvorstehern vorgeschlagen, einen Film mit historischem Material aus allen Stadtteilen zusammenzustellen. Daraufhin kamen unter anderem VHS-Kassetten und CDs im Rathaus an. Nachdem alles digitalisiert worden war, hat der Bürgermeister selbst daraus ein „Medley aus den acht Dörfern“ zusammengestellt.