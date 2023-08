Lamerder Verein feiert neues Dach mit Schlagerparty

Von: Tanja Temme

Hof bekam neues Dach: Karin Ulbricht und Jörg Huhmann vom Verein für Heimatgeschichte zeigen hier ein Modell der neuen Hofüberdachung von Haus Reining. © Tanja Temme

Der Lamerder Verein für Heimatgeschichte feierte mit einer Schlagernacht den Bauabschluss des neuen Daches.

Lamerden – Wenn „Rote Lippen soll man küssen“ aus Haus Reining ertönt, dann könnte einmal wieder eine Schlagernacht im Museumsgebäude stattfinden. Und genauso war es am Samstagabend, wo Karin Ulbricht und ihr Team vom Heimatgeschichtsverein allen Grund zur Freude hatten. Denn nach zweimonatiger Bauzeit hat der Hinterhof des alten Fachwerkhauses nun endlich eine Überdachung bekommen.

„Weil das Bauprojekt so gut gelaufen ist, wollten wir es mit einer kleinen Feier abschließen“, erzählte die Vereinsvorsitzende. Und da die vergangene Schlagerparty gut angekommen sei, hätten sie nun eine weitere auf die Beine gestellt. Ganz bewusst hat man die Veranstaltung im relativ kleinen Rahmen halten wollen, sodass am Ende rund hundert Gäste bei „Marmor, Stein und Eisen bricht“ und ähnlichen Ohrwürmern den Abend verlebten. Und zwar nicht irgendwo, sondern im neu überdachten Hinterhof, der erst vor einigen Wochen fertiggestellt wurde. „Die besondere Herausforderung hier ist die dichte Bebauung, da unser Hof direkt an das Nachbargebäude grenzt“, erläuterte Ulbricht. Und da der Nachbar verständlicherweise sowohl die Fassade und als auch das Dach seines Hauses stets erreichen muss, war für die Hofüberdachung eine gewisse Raffinesse gefragt.

Feiern im neuen Hof: Christa und Reiner Kechel hatten die Theke im Griff. Sie versorgten die hundert Gäste bei der Schlagerparty mit kühlen Getränken. © Temme, Tanja

Dafür holte man den ehemaligen Schreiner Elmar Huhmann ins Boot, der die Konstruktion plante und auch die Bauarbeiten anleitete. „Das besondere an unserem Dach ist, dass man im Seitenbereich Teile herausnehmen kann, sodass auch für unseren Nachbarn keine Hindernisse entstehen“, berichtete Ulbricht.

Lamerder Verein feiert neues Dach mit Schlagerparty: 7000 Euro für Überdachung

Damit das zwölf Meter lange und vier Meter breite Plexiglasdach aufgebracht werden konnte, musste erstmal eine Holzkonstruktion entstehen. Eine Gruppe von zehn Leuten war mit dem Bau dieser wochenlang beschäftigt. „7000 Euro an Materialkosten hat uns das Projekt gekostet“, sagte Ulbricht und ergänzte, dass sie dringend die Überdachung gebraucht hätten. „Wir haben zahlreiche Bänke und Tische im Ort aufgestellt, die im Winter dringend an einem trockenen Ort aufbewahrt werden müssen.“

Deshalb war es dem Verein auch wichtig, dem Hof schnellstmöglich ein Dach zu verpassen. Natürlich freut man sich, nun auch bei Regen in dem Bereich feiern zu können.

Grundsätzlich ist die Vereinschefin nun erstmal zufrieden mit dem aktuellen Zustand des Gebäudes. „Zukünftig geht es nun erstmal um Erhaltungsarbeiten – so müssen wir demnächst alle Balken streichen“, verrät sie. Großprojekte stünden nun erstmal nicht mehr an. Da die Erhaltung des Hauses der Verein allein stemmt, freut man sich über jeden Euro, der in der Kasse klingelt. „Deshalb hoffen wir, dass unser Kartoffelfest am Sonntag, 27. August, auch wieder gut besucht ist, denn Fördergelder oder Ähnliches bekommen wir nicht“, so Ulbricht.

Auch bei der Schlagernacht kam sicher einiges zusammen. Zur Gute-Laune-Musik von DJ Gerd Güthoff war die Stimmung kaum zu toppen. Da wurde getanzt, geschunkelt und natürlich lautstark mitgesungen, eben so, wie es sich für eine Schlagersause gehört. (Tanja Temme)