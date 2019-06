Bauarbeiten in Liebenau: Kernstadt wird ab Mittwoch weiter saniert 

Die Bauarbeiten in der Liebenauer Kernstadt gehen weiter. Ab Mittwoch, 26. Juni, wird die Mittlere Straße saniert. Bewohner und Besucher müssen sich auf Beeinträchtigungen einstellen.

Ab Dienstag wird die Mittlere Straße für den Verkehr gesperrt. Davon sind auch die Anlieger betroffen: Sie müssen ihre Fahrzeuge außerhalb der Baustelle abstellen, teilte die Stadt mit.

Wie schon in der Hinteren Straße, werden im neuen Bauabschnitt mit Wasser, Abwasser und Strom die Versorgungsleitungen erneuert. Dabei besteht nicht nur Gelegenheit, die Häuser an das Erdgasnetz anschließen zu lassen, sagt Bürgermeister Harald Munser. Auch Glasfaserleitungen werden dort bis ins Haus verlegt, ergänzt der Verwaltungschef.

Nach der Ausschreibung wurden die Arbeiten vergeben: Das Korbacher Unternehmen Rohde hat den Zuschlag bekommen. Der Straßenbauer arbeitet mit Wagner aus Hofgeismar aus Subunternehmer zusammen. Wagner hatte schon den Tiefbau in der Hinteren Straße übernommen. Bürgermeister Munser ist vor allem froh, dass die Stadt ein Unternehmen gefunden hat, dessen Angebot etwa in der Höhe der geplanten Kosten lag. Das sei angesichts des Baubooms längst nicht mehr selbstverständlich. Der Ausbau der Mittleren Straße ist mit 750 000 Euro veranschlagt.

Vergeben wurden auch schon die Aufträge für den nächsten Schritt, die Erneuerung der Vorderen Straße. Dort hat eine Arbeitsgemeinschaft des Korbacher Straßenbauers Wachenfeld mit Wagner den Auftrag bekommen, sagte Munser. Wann die Sanierung in der Vorderen Straße startet, steht noch nicht fest. Das Bauvorhaben musste gestückelt werden, weil einzelne Projekte über die Dorferneuerung gefördert wurden. Für den Bereich Vordere Straße sind 950 000 Euro im städtischen Haushalt vorgesehen.

Auch danach ist noch nicht Schluss. Bekanntlich ist die Sanierung in der Liebenauer Altstadt bis 2021 geplant. Im nächsten Jahr werden die Arbeiten westlich der Ortsdurchfahrt fortgesetzt. Dann ist der Freie Hof dran. 2021 ist im Bereich Burggasse/Kirchplatz der Abschluss der Sanierung vorgesehen.

Bürgermeister Munser freut sich, dass nach dem Abschluss der Arbeiten in der Hinteren Straße die ersten Anwohner überlegen, ihre Häuser ebenfalls sanieren zu lassen. Öffentliche Mittel zögen dort private Investitionen nach sich, freute sich der Rathaus-Chef: „Genau so wollen wir das.“

Zwei Sammelpunkte für die Mülltonnen

Während der Bauarbeiten können auch Müllfahrzeuge die Mittlere Straße nicht anfahren, sagte Bürgermeister Harald Munser. Die Stadt hat mit der Abfallentsorgung des Kreises Kassel zwei Sammelpunkte festgelegt, an denen die Tonnen zur Abfuhr bereitgestellt werden können: am Kirchplatz sowie an der Kreuzung Mittlere Straße/Im Hagen.