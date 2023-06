Mann stirbt auf Heimweg bei Niedermeiser: Keine-Panik-Festival abgebrochen

Von: Natascha Terjung

Bei Liebenau stirbt nach einem Unfall ein Mensch. © hessennews TV

Das Keine-Panik-Festival in Niedermeiser ist teilweise abgesagt worden. Grund dafür ist, dass ein Festivalbesucher auf dem Heimweg Opfer eines Verkehrsunfalls geworden ist.

Niedermeiser – Das Keine-Panik-Festival in Niedermeiser ist abgebrochen worden. Grund dafür ist ein tödlicher Verkehrsunfall am Samstagmorgen gegen 3.50 Uhr, bei dem ein 28-Jähriger aus Hofgeismar zu Tode gekommen ist. Er war mit einem der Mitorganisatoren des sechsköpfigen Veranstalterteams befreundet und vor dem Unfall auf dem Festival gewesen, sagt Christian Freitag vom Organisationsteam. „Dass so etwas Schreckliches passiert, damit rechnet niemand.“

Wie es zu dem Unfall genau kam, muss laut Angaben der Polizei noch ermittelt werden. Gewiss sei nur, dass der 28-Jährige zu Fuß auf der Landstraße zwischen Niedermeiser und Zwergen unterwegs gewesen sei. Dort sei er von einem Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Der Unfallhergang und die genaue Ursache müssten noch ermittelt werden. Die Spurensicherung sei vor Ort gewesen, heißt es auf Anfrage. Die Landstraße sei bis zum Samstagmittag gesperrt gewesen.

Veranstalter von Festival in Niedermeiser wollen Familie helfen: „Es war ein stückweit traumatisierend“

Das viertägige Festival in Niedermeiser an der Dreschhalle, bei dem mehr als 20 Künstler auftreten sollten, war vom vergangenen Donnerstag bis Sonntag geplant. Die beiden letzten Tage sagten die Veranstalter ab. Christian Freitag war selbst an der Unfallstelle, musste den 28-Jährigen identifizieren, erzählt er. Die Nachricht, dass ein Festivalbesucher umgekommen sei, habe sich bei den Gästen „verbreitet wie ein Lauffeuer“, berichtet Freitag. Niemand habe mehr feiern wollen.

Bevor sich der tödliche Unfall am Samstagmorgen ereignete, war beim Keine-Panik-Festival in Niedermeiser gute Stimmung - wie am Donnerstag, als die Band „Arkaden“ auftrat. © Dark Glow Pics

„Es war ein stückweit traumatisierend“, beschreibt Desirée Hennecke, Pressesprecherin des Keine-Panik-Festivals, die Situation. Wie es mit dem Festival weitergeht, wisse man noch nicht. Das Veranstalterteam berate darüber intensiv. Klar sei, dass man keinen Gewinn erzielen wolle – das sei ohnehin nicht das Ziel der Veranstalter gewesen. Viele Gäste hätten zudem signalisiert, auf die Rückerstattung der Ticketkosten zu verzichten. Auch einige Bands haben auf ihre Gage vom Samstag verzichtet, so Hennecke. „Dafür sind wir sehr dankbar.“ Außerdem wolle das Team die Familie des Verstorbenen unterstützen – in welcher Form sei noch unklar. (Natascha Terjung)

Viele Ticketverkäufe für Samstag Für das Keine-Panik-Festival in Niedermeiser sind rund 250 Wochenend-Tickets verkauft worden, für Donnerstag und Freitag auch einige Tagestickets, gibt Pressesprecherin Desirée Hennecke an. Am Samstag wären zusätzlich 140 Besucher gekommen. An diesem Tag hätten neun Künstler, darunter die Alex-Mofa-Gang als Hauptact, auftreten sollen. Wer Fragen zur Ticketerstattung für das Festival hat, kann sich unter der E-Mail keine.panik.festival@gmx.de melden.