Spatenstich rückt näher: Seniorenzentren in Reinhardshagen und Liebenau vor Bau

Von: Bernd Schünemann

Auf dem ehemaligen Sportplatz in Liebenau soll ein Seniorenzentrum errichtet werden. © Schünemann Bernd

2025 sollen die beiden Seniorenzentren fertig sein, die in Reinhardshagen und Liebenau geplant sind. Das teilte das Unternehmen Carestone aus Hannover, das die beiden Häuser baut, auf HNA-Anfrage mit.

Veckerhagen/Liebenau – In Veckerhagen rechnet der Immobilienentwickler mit dem Baustart noch Ende 2023. Für Liebenau geht Carestone davon aus, dass die Bauarbeiten im Frühjahr 2024 beginnen.

Die Häuser will das Bedburger Unternehmen Menetatis betreiben, das bereits in Calden ein Seniorenzentrum führt. Menetatis werde beide Häuser für 25 Jahre pachten, kündigte Carestone-Sprecher Stefan Schlichting an. Ursprünglich war der Baubeginn für beide Häuser deutlich früher geplant.

Keine Aussage zu Investitionskosten

Zu den geplanten Investitionskosten sagte der Unternehmenssprecher nichts. Dazu äußere sich Carestone nicht. Vor der Preissteigerung am Bau war das Projekt in Reinhardshagen mit etwa zehn Millionen Euro veranschlagt worden, das Haus in Liebenau mit rund acht Millionen Euro.

In Veckerhagen wird das neue Seniorenzentrum in der Nähe des Sportplatzes gebaut. Auf drei Geschossen will Carestone 62 Pflegeappartments sowie sechs betreute Wohnungen schaffen. Im Außenbereich sind 16 Stellplätze für Personenwagen vorgesehen.

In Liebenau will die Carestone-Gruppe auf dem ehemaligen Sportplatz ein Angebot für altersgerechten Wohnraum schaffen. Das Gebäude ist mit zwei Flügeln und drei Vollgeschossen geplant. In den beiden Obergeschossen sollen 44 Pflegeapartments entstehen. Im Erdgeschoss sind die hauseigene Küche, Funktionsräume und ein Bistro geplant. Auch dort sollen sechs betreute Wohnungen entstehen.

Interessenten können Apartments kaufen

Der Unterschied zwischen Pflegeapartments und altengerechtem Wohnraum liege im Unterstützungsbedarf der Bewohner, erklärte Stefan Schlichting. In den Apartments wohnt jeweils eine Person. In beiden Häusern könnten Interessenten Apartments kaufen – ähnlich wie der Kauf einer Eigentumswohnung. Damit hätten sie auch eine Möglichkeit, einen Pflegeplatz für sich selbst zu sichern.

In Veckerhagen werden derzeit die Vorbereitungen für den Anschluss des Seniorenzentrums an das örtliche Leitungsnetz zur Ver- und Entsorgung geschaffen. Dabei seien Ver- und Entsorgungsleitungen gefunden worden, „die keiner kannte“, sagte Bürgermeister Fred Dettmar. (Bernd Schünemann)